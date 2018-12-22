Київ закупить трамваїв на суму 428 млн гривень

Комунальне підприємство “Київпастранс” уклало договір з “Татра-Південь” на поставку 10 трамваїв на суму 428 млн грн.

Договір був укладений у середу, 19 грудня. Згідно з його умовами, вагони повинні бути поставлені з грудня по грудень 2018 2019 року.

Сьогодні перший вагон знаходиться в Дарницькому депо ще з початку травня 2018 року. Довжина одного вагона — 26 метрів, при цьому він зможе перевозити 278 пасажирів.

Всього заявки на участь у тендері подали чотири компанії — “Татра-Південь”, Київський завод електротранспорту, “БКМ ” Україна”, “Торговий дім УКВЗ-Україна”. До участі в тендері були допущені перші дві — “Татра-Південь” і Київський завод електротранспорту.

Переможцем стала компанія “Татра-Південь”, яка запропонувала ціну майже на 2 млн нижча від первісної.