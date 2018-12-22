Помер відомий російський мільярдер

58-річний бізнесмен Ігор Мінаков входив в топ-100 мільярдерів Російської Федерації.

Підприємець помер після тривалої хвороби в клініці Сестрорецка Ленінградської області. Він був засновником концерну «Захист» і відповідав за економічну безпеку ВАТ «Лененерго», ще йому належало більше половини акцій найбільшого підприємства «Мостобуд № 6», яке займалося до свого банкрутства будівництвом Деревяницкого мосту у Великому Новгороді.

Відомо, що Мінаков займався благодійністю та меценатством. Він заснував фонд для дітей-сиріт «Наше завтра».

У різні роки його стан оцінювався в 11-17 мільярдів рублів. Входив покійний в ближнє коло Путіна, і вводили чи проти нього антиросійські санкції,невідомо.