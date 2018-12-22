“Каталонія — не Іспанія!” У Барселоні тисячі сепаратистів влаштували безлади

В іспанській Барселоні в п’ятницю, 21 грудня, почалися масові протести прихильників відділення Каталонії від Іспанії. За попередніми даними, кількість мітингувальників сягнула кількох тисяч. Через кілька годин мітинг переріс у заворушення.

“Поліція оттаскивала каталонських сепаратистів-мітингувальників з шосе, тому що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розпочав нараду кабінету міністрів з метою досягнення примирення”, — пояснили кореспонденти з місця подій.

Станом на 16:00, кількість постраждалих в ході столкновенийсоставило 32 людини, з яких 20 — правоохоронці. Відомо також про сімох затриманих учасників акцій.

Повідомляється, що кілька десятків учасників сепаратистського акції перегородили центр міста за допомогою шин. Вони скандували гасло “Каталонія — не Іспанія”.

“Один чоловік був арештований в центрі Барселони з предметами, які можна використовувати для створення вибухового пристрою”, — повідомили в регіональному підрозділі поліції “Моссос”.

Протести в Барселоні

Twitter Catalans for Yes

Twitter Catalans for Yes

Референдум за відділення Каталонії від Іспанії пройшов у жовтні 2017 року, однак процес не відповідав конституції. У зв’язку з цим результати голосування в Єврокомісії назвали незаконними і відмовлялися їх визнавати.

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