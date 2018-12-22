За прикладом України: Російські козаки відмовилися підкорятися РПЦ і хочуть для своєї церкви томос

Російський «Всеказачий громадський центр» (ВОЦ) заявив про непокору РПЦ і відродження Козацької православної апостольської церкви (КПАЦ).

«Основне населення України – етнічні козаки. Першоієрархом Української автокефальної церкви був племінник Симона Петлюри Мстислав Скрипник. Козацька церква не втручається в українські церковні справи. Процес відродження Козацької церкви стартував на території Російської Федерації, де церковна ситуація не симетрична української», – зазначив суддя ВОЦ Кирило Козубський.

Він стверджує, що ВОЦ виступає категорично проти ідеології РПЦ і є опозиційною до Кремля структурою.

«Ми підтримуємо Константинопольський патріархат у його вирішенні розірвати спілкування з Москвою», — додав він.

Для козаків гетьман Іван Мазепа, якого РПЦ піддала анафемі, − герой.

“Мазепа – борець за кровні права козацького народу, його особистості треба дати об’єктивну оцінку”, – вважає Козубський.

За його словами, у КПАЦ поки немає свого храму, для початку козаки мають намір побудувати каплицю в Подольську. 6 січня, напередодні Різдва, повинна пройти перша козацька літургія.