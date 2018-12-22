Україна таємно домовилася з РФ про постачання ядерного палива – ЗМІ

Україна уклала угоду з російською компанією ТВЕЛ про продовження контракту на постачання ядерного палива для українських АЕС у до 2025 року.

Нове угоду, досягнуту після прийняття політичного рішення про припинення дії Договору про дружбу України з РФ, було підписано в атмосфері секретності, пише zn.ua.

Видання зазначає, що угода з росіянами закріплює за ТВЕЛ домінуюче становище на українському ринку (8 реакторів з 15 — 60% поставок палива для атомних реакторів).

У своєму листі на адресу прем’єр-міністра Володимира Гройсмана глава НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський обґрунтував таке рішення тим, що «укладення такого додаткової угоди до діючого контракту з російською компанією може викликати негативний резонанс.

У матеріалі звертається увага на підозри спостерігачів про те, що спроби обмежити присутність Westinghouse на українському ринку спрямовані на створення умов, при яких американська компанія може взагалі піти з України.

«Таємно підписана додаткова угода з ТВЕЛ закріплює російські позиції в Україні і перекреслює можливість американців розширитися до рівня, що дозволяє їм перенести в Україну своє виробництво», — йдеться в статті.