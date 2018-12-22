Зростання аграрного сектора виявився статистичної припискою

Високі темпи зростання сільського господарства в Росії багато в чому пояснюються статистичними помилками і “приписками”, дійшли висновку експерти Російської академії народного господарства і державної служби при президенті РФ (РАНХиГС).

Як випливає з грудневого моніторингу академії, понад 10 млн тонн сільгосппродукції, які згадувалися в офіційних звітах за 2017 рік, ніколи не існували, повідомила радіостанція “Ехо Москви”.

Після коригування статистики з’ясувалося, що обсяги виробництва картоплі опинилися на 35,9 відсотків, овочів і баштанних – на 17,2%, а молока – на 3,4 відсотків нижче офіційних даних.

На думку експертів РАНХиГС загальна сума “приписок” сільгосппродукції досягає 542 млрд рублів. А зростання сільського господарства в Росії, оцінювався в 20,7 відсотка, після коригування довелося зменшити удвічі – до 8,7 відсотка.

Займалися Приписками на рівні обласних адміністрацій, упевнений професор РАНХиГС. “Обласне керівництво має відзвітувати про виконання індикаторів Держпрограми, від цього залежить розмір державної підтримки”, – припускає Василь Узун.