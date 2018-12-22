Оточення сенатора Кожина звинувачують у фінансових махінаціях

В суді в нього так тремтіли руки, що він не міг утримати стопку аркушів, з яких намагався зачитати технічні характеристики створеного ним програмного забезпечення. Те, що він говорив, ніяк не відносилося до розглянутої справи, втім, французький суддя все одно не зміг би зрозуміти його російську мову, а інших доказів сторона захисту не надала.

Чим більше Ярослав Іванцов розумів, що рішення вислати з Франції буде прийнято, тим менше він міг контролювати себе. Пан Черкасенко ясно дав йому зрозуміти, що в Росії його чекає в’язниця. А в Росії пан Черкасенко може майже все, адже за ним стоїть сенатор, близький друг Володимира Путіна, колишній багаторічний Керуючий справами президента Володимир Кожин.

З Андрієм Черкасенко Іванцов познайомився 4 роки тому. Це був складний період, коли після банкрутства “МосОблБанка”, всі активи компанії Іванцова та його компаньйона Артема Оржевского були втрачені.

“У цей момент на мене вийшов Андрій Черкасенко і запропонував свої послуги в якості інвестора нашої компанії, що займається торгівлею на ринку Форекс”, – розповідає Артем Оржівський, який теж чекає на рішення щодо екстрадиції. – “Звичайно, якщо б ми знали, ким насправді є Черкасенко, то вважали за краще б швидше закрити бізнес, ніж брати від нього гроші, адже замість інвестицій ми отримали пропозицію брати участь у фінансових махінаціях, а після відмови – кримінальні справи”.

Іванцов і Оржівський протягом декількох років розвивали власного форекс-брокера, крім того, команда програмістів під керівництвом Іванцова, розробляла програмне забезпечення, що дає конкурентну перевагу при торгівлі на валютному ринку.

Черкасенко представлявся великим бізнесменом, власником серйозної приватної компанії в атомній галузі. В газетах писали, що він володіє компанією, що є правонаступником Головпостача Мінатома Росії.

Судячи з реєстраційними документами, що знаходяться у відкритому доступі, основні активи Черкасенко складаються з великого набору юридичних осіб, які є засновниками один одного. Об’єднані вони в Некомерційне партнерство Група компаній “Атомпромресурси”. За легендою це і є спадщина Мінатома, але зареєстровані юрособи близько 10-15 років тому. У видах діяльності компанії ТОВ “Атомпромресурси”, яка за повідомленнями преси є спадкоємницею колишнього Головпостача, вказується оптова торгівля металобрухтом, інша оптова торгівля, діяльність банків і кредитних організацій, інше грошове посередництво, фінансовий лізинг, маркетинг.

Тим не менш, вона змогла взяти участь в комерційному конкурсі, пов’язаному з виконанням робіт підвищеної технологічної складності – виведення з експлуатації в 2013-2015 роках промислового уран-графітового реактора ЕІ-2 і майданчики другого реакторного заводу ВАТ “Сибірський хімічний комбінат” (СХК), який входить в паливну компанію Росатома “ТВЕЛ”).

Більш того, вона стала переможцем.

Розбіжність між рівнем завдань і заявленою діяльністю може викликати здивування, але тут потрібно відзначити, що Андрій Черкасенко кілька років працював на цьому комбінаті в якості заступника генерального директора з інвестицій, тобто пов’язаний з менеджментом підприємства.

І все одно не зрозуміло, як компанія, яка займається металобрухтом і грошовим посередництвом може хоча б розробити проект для участі у конкурсі, пов’язаному з атомною енергетикою.

Але виявляється, що в конкурсі брав участь проект, розроблений самим “Сибірським хімічним комбінатом”.

Це випливає з того, що комбінат разом з іншою компанією Черкасенко – ЗАТ «КВІ-Інжиніринг» (КВІ – скорочення від атомпромстрой) представляв точно такий же проект під назвою «Реалізація комплексного підходу до дезактивації технологічного обладнання зупинених промислових уран-графітових реакторів СХК» за кілька років до конкурсу на ярмарку інноваційних проектів «Атомэко-2008» і навіть був нагороджений за нього дипломом.

У чому полягала в обох випадках роль компаній Черкасенко можна тільки здогадуватися, але поєднання торгівлі металобрухтом, утилізації уран-графітових реакторів і грошового посередництва принесло такий дохід і створило пану Черкасенко таку ділову репутацію, що він, поряд з відомими мільярдерами, увійшов до правління клубу російських олігархів – “Російського союзу промисловців і підприємців”. Також він полягає в інший лобістською структурою – громадській Раді із зовнішньої і оборонної політики. Причому там він обіймав певний час посаду виконавчого директора організації.

Для людини, що володіє лише набором юридичних осіб, таке було б неможливо.

Поясненням може служити те, що Черкасенко за деякими даними є хресним батьком внука Володимира Кожина, нещодавно, після багатьох років управління держактивами президента Путіна, отримав з рук мера Москви сенаторські посади у верхній палаті російського парламенту.

У Черкасенко і Кожина взаємовигідні відносини.

Згідно публікації газети The New Times, яка вивчила документи панамських офшорів, пов’язаних з Росією, у власність компаній Черкасенко перейшла елітна нерухомість в підмосковному Петрово-Дальнєє, яка до того належала ФГУП «Рублево-Успенський лікувально-оздоровчий комплекс» Управління справами президента, очолюваного Володимиром Кожиным.

З іншого боку, Черкасенко приставлений діловим опікуном сина Володимира Кожина – Ігорю.

З матеріалів, з якими ознайомилася наша редакція, можна зробити висновок, що його послуги були затребувані, коли виникала необхідність у переведенні в готівку та легалізації капіталів.

Оржівський розповідає, що тільки згодом зрозумів, навіщо російським олігархам (а сім’ю Кожиных можна відносити до їх числа) знадобився їх з Іванцовим скромний бізнес по валютній торгівлі.

“Мене стало турбувати походження грошей, які Черкасенко мав намір залучити в нашу компанію в якості інвестицій, – розповідає Оржівський. – “За моїми даними, а я отримав інформацію з обізнаних банківських кіл, це були державні гроші. У свою чергу Черкасенко стверджував, що вони належать родині Кожиных”.

Андрій Черкасенко спробував заспокоїти Оржевского: він запевнив, що, по-перше, ці гроші не мають ніякого відношення до російського бюджету, а по-друге, є можливість приховати походження грошей.

“Він змалював таку схему: гроші переводяться в компанію-прокладку і проходять через швейцарські банки, де втрачається їх походження, а потім надходять у початкову компанію вже як зворотні інвестиції”, – говорить Артем Оржівський.

Черкасенко розповів Оржівського, що вже повертав гроші Кожиных з кіпрських рахунків, які потрапили під міжнародні санкції. Для цього використовувалися різні схеми переведення в готівку грошей, у тому числі операції з торгівлі діамантами.

“В цей момент я зрозумів, що з нашого бізнесу хочуть зробити пральню”, – говорить Оржівський, маючи на увазі механізм легалізації та переведення в готівку грошей. Біржова торгівля підходить для цього просто ідеально.

***

Оржівський зараз живе у Вероні. Це прекрасне місто, батьківщина Ромео і Джульєтти. Звідси проглядаються Альпи. Тільки виїхати в гори і взагалі за межі міста Артем не може, так як знаходиться тут під підпискою про невиїзд.

Він веде судову тяжбу з Генеральною прокуратурою Росії. Поки успішно. Спочатку Артем домігся звільнення з в’язниці, де провів більше місяця, заарештований за запитом Інтерполу, а потім Італія відхилила вимогу російської сторони про видачу Оржевского до більш детального розгляду справи. На Артема працюють адвокати, він сам зібрав оригінали документів, скріншоти листувань, файли аудіозаписів, доводять замовний характер порушеної проти нього в Росії кримінальної справи.

А ось у Ярослава Іванцова справи йдуть куди гірше. Французький суд нещодавно прийняв рішення про його екстрадицію.

“Ярослав особлива людина, можна сказати, не від світу цього”, – розповідає про свого друга Оржівський. – “Він геніальний програміст і великий мрійник, як герой пісні Джона Леннона “Imagine”. Але при цьому Ярослав абсолютно не пристосований до повсякденного життя. Черкасенко це чудово знає, тому і бив напевно саме в цю точку”.

Іванцов жив у французьких Каннах і зовсім не звертав уваги на висунуті проти нього звинувачення – він був повністю занурений у свої проекти. Арешт, вироблений французькою владою, викликав у нього напад паніки. А незабаром в готель, де залишилася його дружина, стали надходити дзвінки від нібито російських журналістів. Вони стверджували, що Іванцов є терористом, міжнародним злочинцем, і вимагали надати про нього всю наявну інформацію. Керівництво готелю не піддався тиску, а на родичів Ярослава ця історія сильно вплинула.

До судового засідання сторона захисту виявилася абсолютно не готова. Не була використана навіть офіційна версія Оржевского, підготовлена ним з використанням наявних у нього матеріалів.

“Я підтвердив безпідставність висунутих звинувачень проти нас, навів докази того, що кримінальна справа, порушена проти нас в Росії, побудоване на сфальсифікованих документах і помилкових свідченнях Черкасенко. Навів факти порушення моїх прав, а саме права на захист”, – розповідає Оржівський. – Адже мій адвокат не був допущений не тільки до матеріалів слідства, але навіть на судове засідання, де приймалося рішення про мій арешт. Замість нього там був підставний “державний захисник”. Все це задокументовано моїми офіційними представниками”.

Судове засідання вів добре знайомий російським правозахисникам суддя Олексій Кавешников. Його ім’я занесено в “Чорний блокнот” – список державних представників, “особисто відповідальних за беззаконня, що діється з політичних мотивів”. Саме Кавешников приймав рішення про арешт Ільдара Дадина, тюремне ув’язнення якого згодом було визнано незаконним. Кавешников засудив політичного активіста Івана Непомнящих по так званому «Болотному справі» за участь в опозиційному мітингу 6 травня 2012 року, пройшов і жорстоко розігнаному поліцією напередодні чергової інавгурації президента Ст. Ст. Путіна на Болотній площі в Москві.

“Я попросив російських журналістів і правозахисників скласти довідку про порушення прав людини в пенітенціарній системі Росії”, – продовжує розповідь Оржівський і додає: “Європейські державні органи повинні собі чітко уявляти, що перенаправляючи людей в російські тюрми і СІЗО, вони прирікають їх на тортури і приниження людської гідності. ФСВП Росії не просто системно порушує Загальну декларацію прав людини, але і використовує насильство, доходить до непоправного збитку здоров’ю і навіть летального результату, як метод підтримки порядку, джерело корупції – вимагання великих сум грошей у ув’язнених, і, найголовніше, для одержання від обвинувачених свідчень”.

“Ми добре знаємо суддю Олексія Кавешникова і уважно стежимо за процесами, які він веде в якості судді. Ми вважаємо, що суддя Кавешников заплямував свою репутацію прийняттям очевидно політично мотивованих і завідомо неправосудних рішень”, – підтверджує Ольга Романова – правозахисниця, засновник громадської організації, яка допомагає російським ув’язненим, “Русь сидить”, вимушена покинути Росію з-за загрози своїй безпеці.

Вона написала супровідний лист, який Оржівський доклав до аналітичній записці про російському тюремному свавілля.

І Дадин, і Безрідних піддалися в укладенні тортурам і знущанням. Дадин був визнаний в’язнем совісті, а Непомнящих відразу після звільнення покинув Росію. Вони докладно розповіли про організовану у федеральній службі виконання покарань системі насильства над ув’язненими.

І це не поодинокі свідчення. Російська правоохоронна система ретельно приховує факти системного знущання над ув’язненими, але в 2018 році крик нещасних прорвався в публічний простір. Відео тортур ув’язнених у ярославських колоніях з’явилися спочатку в інтернеті, а потім і в пресі. Потім стався бунт в омській колонії, і стало відомо про нові факти звірства тюремників.

Правозахисники намагаються фіксувати кожне знущання, кожне сексуальна наруга, кожне вбивство, вчинене правоохоронцями у в’язницях і місцях досудового утримання підозрюваних. Але фактів так багато, що варто говорити не про винятки, а про триваючі традиціях Гулагу.

“Звичайно, визнання тотальних порушень прав людини в Росії не звільняє її громадян від відповідальності за їх власні правопорушення, але це суттєва підстава для європейських властей, щоб до кожного запитом про видачу підходити з особливою відповідальністю”, – вважає Артем Оржівський.

***

Це могло би бути схожим на типове рейдерське захоплення, якби активами компанії ArdeKKa Finance Inc. були відчутні матеріальні ресурси, а не інтелектуальна власність, якої мало володіти – нею треба вміти користуватися. Цінність же “Ардекки” полягала в умінні її співзасновників – Оржевского і Іванцова, торгувати на ринку Форекс. А ще їм належало програмне забезпечення, розроблене командою програмістів під керівництвом Іванцова. Черкасенко вже випробував його в справі і залишився задоволений.

Але в такій справі важлива не стільки компанія, скільки контроль над інтелектуальним забезпеченням її діяльності. Мабуть, саме це і було справжнім бізнес-активом.

Черкасенко закінчив Військовий Червонопрапорний інститут Міністерства Оборони СРСР за спеціальністю спецпропаганда (психологічні операції в умовах бойових дій).

Зараз він впевнено контролював ситуацію. Молоді пацани знаходилися в скрутному становищі, коли він запропонував їм гроші. Коли він сказав, що в результаті форс-мажору він не може вкласти власні кошти, але натомість приверне солідних інвесторів, хлопцям нічого не залишалося робити, як прийняти його нові умови. Тим більше, що він назвав ім’я Кожина, хоча було не зрозуміло, чи говорить воно що-небудь цим хлопцям, зосередженим на своєму проекті. Особливо Іванцова, який сприймав бізнес як творчість і не цікавився історіями про могутність путінських друзів.

Іванцов і Оржівський нервували, дорікали Черкасенко в тому, що через відсутність фінансування проект стоїть на місці, час йде, замість виходу на чистий прибуток все ось вже який рік займаються переписуванням бізнес-планів.

2 мільйони доларів, заведених у якості інвестицій, їх заспокоїли. В обмін, чверть компанії “Ардекка” була оформлена як власність Ігоря Кожина, сина Володимира Кожина.

Але сенс не в тому, щоб хлопці отримали доступ до грошей, а в тому, щоб прийняли умови роботи. А поки Оржівський прямо заявив, що не буде працювати з освоєнням державних грошей, та ще звернувся до фахівців, які перевірили офшорну компанію Porreta Ventures Limited, в якій знаходилися фінанси сім’ї Кожиных, та ще з допомогою World Check знайшли там ті самі державні гроші.

Черкасенко повідомив партнерам, що інвестори турбуються за долю своїх грошей, тому, за їх розпорядженням необхідно перевести їх на рахунок компанії, що належить йому, Черкасенко. Для того, щоб переконати їх, довелося підписувати договір передачі грошей і фіксувати в ньому свою особисту відповідальність за них.

Все йшло нормально до тих пір, поки Оржівський і Іванцов не відмовилися передавати частку власності Черкасенко у розробленому ними програмному забезпеченні.

Черкасенко повідомив Оржівського, що якщо той не піде на угоду, то його чекають великі неприємності.

Оржівський перебував у цей момент у Франції і не відреагував на попередження. Тоді Черкасенко пригрозив, що на Оржевского і Іванцова буде порушено кримінальну справу за шахрайство та привласнення інвестиційних коштів. Звичайно, документи, що підтверджують знаходження цих грошей у Черкасенко, є у розпорядженні хлопців, але Оржівського було сказано головне – їх справа на контролі у Володимира Кожина.

На жаль, і Оржівський, і Іванцов перебували за межами Росії. Потрібно було їх повертати.

З порушенням кримінальної справи і передачею його в Інтерпол проблем не виникло.

І ось хороші новини – французький суд ухвалив рішення про видачу Іванцова. З Оржевским виявилося складніше, але тепер це питання часу.

***

Оржівський довго не наважувався розкривати інформацію про те, якою діяльністю насправді займався Черкасенко. На руках у нього знаходилися оригінали документів, зафіксована листування з погрозами Черкасенко, аудіозаписи розмов з ним. Нарешті, його власні свідчення.

Але вибору не залишалося – єдиним варіантом захисту залишалася розголос, залучення суспільної уваги до їх протистояння з сильними суперниками.

І тоді він зателефонував журналістам і дав інтерв’ю.

***

Редакція зв’язалася з представниками Володимира Кожина і Андрія Черкасенко, а також з Ігорем Кожиным.

Сторона Володимира Кожина не відповіла на запит.

Представники Андрія Черкасенко повідомили, що поки йде слідчий процес, вони не можуть коментувати події, пов’язані з ними. За їх словами, він не є власником землі в Петрово-Дальнєє, не був співробітником ГРУ і не знайомий з Володимиром Кожиным.

Ігор Кожин назвав Андрія Черкасенко своїм другом, глибоко порядною людиною, якого тиснули руку імператор Японії, князь Монако і президент Росії Володимир Путін.