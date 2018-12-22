Губернатор Хабаровського краю скоротив доплати до пенсій чиновників

Постанова, згідно з яким більш ніж у два рази скорочені доплати до пенсій губернатора, членів уряду і депутатів і голови крайової Думи, підписав голова Хабаровського краю Сергій Фургал. При цьому економія бюджетних коштів складе більше 9 млн рублів на рік.

“Постанова, яке діяло до мого приходу, не витримує ніякої критики. Я вважаю його неправомірним. Такі високі доплати до пенсій, які були встановлені крайової Думою раніше, неприпустимі. Розмір доплат до пенсій скоротиться в два рази, а в деяких випадках і більше”, – повідомив Фургал.

За словами глави регіону, при прийнятті нової постанови про пенсійні доплати губернатору, членам уряду та регіональних депутатам був прорахований ефект, який отримає крайової бюджет. Зекономлені кошти будуть спрямовані на виконання соціальних зобов’язань, які взяв на себе уряд Хабаровського краю, йдеться в повідомленні уряду краю.

Як повідомлялося раніше, влада Хабаровського краю проводять службову перевірку, яка стосується щомісячних доплат до пенсій екс-глави регіону В’ячеслава Шпорта і депутата законодавчої думи Тетяни Мовчан.

Інформація про це з’явилася в соціальних мережах: Шпорт, за цими даними, доодержує близько 2 млн руб. щомісяця, Мовчан — близько 190 тис. руб. Прес-секретар чинного губернатора Сергія Фургала Надія Tomčenko підтвердила, що відомості про доплати Мовчан відповідають дійсності, в той час як відносно Шпорта проводиться перевірка в Мін’юсті.

Губернатор Хабаровського краю звернувся в Генпрокуратуру Росії після призначення пенсій та інших виплат кільком членам уряду регіону. Сергій Фургал повідомив, що запит був направлений відразу після його вступу на посаду.