РЕШ: Пенсійна реформа підірвала існував в країні соціальний договір між владою і населенням

Експерти Російської економічної школи (РЕШ) розповіли про економічні підсумки 2018 року. Вони звернули увагу на шість ключових подій року, що вплинули на економіку: посилення зовнішньоекономічних санкцій, «травневий указ»-2018, Чемпіонат світу з футболу, зниження ставки відсотка ЦБ, істотне зниження впливу нафтових цін на економіку і нарешті пенсійна реформа. Останню експерти особливо виділяють: незважаючи на те, що зміни ще не вплинули на російську економіку прямо, подія стало однією з найбільш знакових в 2018 році, вважають в РЕШ.

Нагадаємо, що законопроект про пенсійну реформу, згідно з яким очікується поступове підвищення пенсійного віку громадян, уряд вніс у Держдуму в червні 2018 року.

За словами ректора РЕШ Рубена Єніколопова, пенсійна реформа «дуже сильно підірвала існував в країні соціальний договір між владою і населенням, і це може мати дуже важливі політичні наслідки».

Професор РЕШ Валерій Черноокий додав, що суспільний резонанс у зв’язку з прийняттям цього закону затьмарює всі інші значущі події року. Інший професор Російської економічної школи Наталя Волчкова додала, що пенсійна реформа змусила росіян переглянути свої очікування на економічне майбутнє.

Що стосується санкцій, то, за твердженням експертів РЕШ, в 2018 році істотний вплив на економіку Росії надали введення різних пакетів санкцій та посилення зовнішньополітичної напруженості в цілому. І хоча, за словами Рубена Єніколопова, пряме негативний вплив санкцій може бути і не так велика, але все ж «завдають дуже великої шкоди як за рахунок збільшення загального рівня ризиків, пов’язаних з інвестиціями в російську економіку, так і за рахунок негативного ефекту від контрсанкций, які часто б’ють по російській економіці в не меншій мірі, ніж по передбачуваних мішенях».

Професор РЕШ Олег Шибанов додав, що навесні 2018 року стало зрозуміло, що санкції можуть впливати безпосередньо на російські компанії. За його словами, тиск на РУСАЛ і поступово зростаючі обмеження для бізнесменів продемонстрували, наскільки російські компанії вбудовані в світову систему поділу праці.

«З іншого боку, той факт, що санкції з компанії в результаті були зняті, показує, що в Америці також розуміють необхідність працювати над зниженням впливу обмежень на звичайних людей», — резюмує професор.

Говорячи про «травневі укази»-2018, Шибанов звернув увагу, що паспорти цих указів зачіпають і освіту, і науку. Незважаючи на те, що основні майбутні кроки вже сформульовані, “доведеться ще розбиратися з деталями того, як проекти будуть втілені в життя», вважає професор.

Наталя Волчкова зі свого боку зазначає, що «травневий указ» показує «відсутність в уряду стратегії розвитку країни та необхідність ручного управління з самого верху». Це, на її думку, не сприяє зростанню приватних інвестицій і виходу економіки на прийнятні темпи економічного зростання.

Ректор РШЭ зауважує, що хоча наголос, який робиться в нових травневих указах на розвиток людського капіталу «не може не радувати», експерт все ж сумнівається в ефективності озвучених нацпроектів, оскільки відсутні чіткі сформульовані шляхи досягнення заявлених цілей і взагалі суттєві зміни в роботі уряду.

Проректор РШЭ Максим Буїв, коментуючи внесок пройшов у червні—липні 2018 року в Росії Чемпіонату світу з футболу ФІФА в економіку країни, зазначив, що «тут потрібно враховувати і цільові субсидії держави, і інвестиції в рамках державних проектів, і додаткові доходи чстного сектора (наприклад, у секторі послуг — готелі, ресторани, від туризму тощо)».

Професор Черноокий додав, що ЧС, згідно з оцінками Центробанку, привів до додаткового зростання ВВП в 2018 році — на 0,1-0,2 п. п.

Послідовне зниження ставки відсотка ЦБ РФ у перших трьох чвертях року, за словами Буева, призвело до зростання споживчого та житлового кредитування.

Олег Шибанов, вказуючи на зниження впливу нафтових цін на економіку, пояснив, що це результат застосування «бюджетного правила», в рамках якого Мінфін купує валюту на суми, навіть перевищили профіцит федерального бюджету. У результаті, підкреслив експерт, зростання цін до рівнів $80 і вище за барель не особливо вплинула на зростання ВВП. Нинішнє зниження також змінює тільки обсяги, які Мінфін витрачає на поповнення міжнародних резервів, уточнив Шибанов.