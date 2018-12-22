В Орську працівники ЮУМЗ масово вийшли на акцію протесту проти банкрутства заводу

В Орську пройшла акція протесту працівників «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Участь у ній взяли 400 осіб, підрахували організатори заходу, передає портал 56orb.ru.

За даними ЗМІ, акцію організувала родина Сидорових, яка працює на цьому заводі. Активісти вимагали припинити розоряти підприємство і притягти до відповідальності тих, хто веде завод до банкрутства.

Один з учасників акції розповів, що «ніхто не намагається врятувати завод, замість цього на відвал відправили 80 вагонів, щоб там їх порізати на металобрухт». «Зараз все розкрадають і хоч би що… все ріжеться і в металобрухт. На чому працювати будемо, невідомо», — зазначив активіст.

Учасники заході закликали слідчі органи порушити кримінальну справу за статтею «Навмисне банкрутство», а також заявили про плани попросити допомоги в уряду, щоб воно розробило комплекс заходів по виводу підприємства з кризи.

Наприкінці мітингу всім бажаючим роздали листівки з резолюцією.

ОРМЕТО-ЮУМЗ — російський машинобудівний концерн, який був створений в 2000 році на базі орского Південно-уральського машинобудівного заводу. З 2007 року перебуває у складі МК «Уралмаш».