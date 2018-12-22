У РЖД запропонували скороченим працівникам «Ремпутьмаша» попрацювати «на свіжому повітрі»

Колишні працівники пермського мотовозоремонтного заводу «Ремпутьмаш» розповіли про вакансії, які їм запропонували в РЖД. Як уточнює агентство «Накануне.RU», під скорочення потрапили 158 осіб.

За словами колишніх працівників «Ремпутьмаша», на тих підприємствах, де готові працевлаштувати людей, пропонують маленьку зарплату і «роботу на свіжому повітрі», за межами Пермі. При цьому, як стверджують скорочені працівники, житло роботодавець не надає, витрати на дорогу не компенсує.

«Деякі роботодавці відразу попереджають, що робота пов’язана з шкідливістю для здоров’я (компенсація за шкідливість — 4% від окладу). Майже скрізь потрібно пройти навчання, після навчання зарплата від 15 000 рублів», — повідомляють співрозмовники агентства.

За їх словами, середня зарплата за запропонованими вакансіями варіюється в межах 19-21 тисячі рублів, а якщо передбачається великий обсяг роботи, то разом з премією виходить максимум 27 тисяч рублів на місяць.

«Як вижити на таку зарплату?» — обурюються скорочені працівники.

Як зазначає агентство, зарплата працівників на «Ремпутьмаше» перевищувала зарплату на позиціях, запропонованих РЖД, в два, а в деяких випадках і більше рази.

Між тим у прес-службі Свердловської залізниці пояснили, що РЖД лише сприяє у працевлаштуванні вивільнюваних працівників «Ремпутьмаша», тоді як це питання — в компетенції керівництва калузького і пермського заводів «Ремпутьмаш».