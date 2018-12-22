Мерія Владивостока ввела рознарядку щодо участі бюджетників у зарядках губернатора Кожемя

Мерія Владивостока ввела рознарядку щодо участі бюджетників у зарядках губернатора Кожем’яко

Адміністрація Владивостока «відряджає» бюджетників для участі в зарядці з губернатором регіону Олегом Кожемяко. У розпорядженні Znak.com опинився документ — розпорядження начальника управління розвитку фізкультури та масового спорту адміністрації міста Юлії Вельбик.

Розпорядження адресовано керівникам підзвітних управління установ. У ньому зазначено, що за дорученням Кожем’яко щотижня по суботах на території Спортивної набережній Владивостока проводить

Від керівників установ, згідно з розпорядженням, потрібно організувати щотижневе участь у заході груп працівників: по 5-10 чоловік від кожної установи. «Список учасників заходу з зазначенням ПІБ і контакти відповідальної особи прошу направляти щотижня по четвергах», — йдеться в документі.

Зарядки Олег Кожемяко почав проводити на початку грудня (напередодні виборів губернатора регіону). Так, в прес-релізі, розміщеному на сайті адміністрації Примор’я 8 грудня, говориться, що «т.в.о. губернатора Примор’я Олег Кожемяко знову вийшов на ранкову зарядку з десятками мешканців Владивостока в суботу, 8 грудня». «Захід пройшов у другий раз, але вже встиг стати популярним у приморців. В 8:30 ранку на Спортивному набережній зібралися десятки активістів — спортсмени та просто небайдужі мешканці міста, які бажають приєднатися до нового спортивного руху. Учасники почали зарядку з традиційною пробіжки, потім виконали ряд вправ», — сказано в повідомленні.

В релізі є і фотографії, на яких видно, як Олег Кожемяко, одягнений у червону куртку, виконує вправи.

Зазначимо, що подібні зарядки до ступеня змішування нагадують пробіжки Євгена Ройзмана. Традиція з’явилася в період виборчої кампанії Ройзмана на пост мера Єкатеринбурга і не перервалася, коли він зайняв цей пост. Пробіжки по суботах і прийоми, які тривають і після відходу Ройзмана з поста мера, стали його візитною карткою.