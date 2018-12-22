Грошей нема: “Нафтогазу” не на що купувати газ у розпал зими

Українська енергетична компанія «Нафтогаз» почне 2019 рік з мінімальним залишком коштів на рахунках, що неминуче стане причиною складнощів з закупівлею газу у пік опалювального сезону.

Про це заявив очолює компанію Андрій Коболєв.

«Вже кілька років по середах Нафтогаз публікує інформацію про борги наших контрагентів, які отримують газ на пільгових умовах. Сьогодні я хотів би докладніше зупинитися на цьому і інших фінансових питаннях, які є джерелом загрози для закупівель газу у пік опалювального періоду.

Однією з корінних проблем є те, що група Нафтогаз продає газ за цінами нижче ринкових. Згідно ст. 11 закону „Про ринок газу“, Кабмін зобов’язаний компенсувати такі втрати. В цілому, за період з жовтня 2015 до кінця червня 2018 року, Кабмін повинен компенсувати групі Нафтогаз 102 900 000 000 грн. Які ми могли б спрямувати на розвиток видобутку українського газу, з яких би заплатили податки і дивіденди. Але цього не сталося», — пише Коболєв в Facebook.

«Більш того, навіть кошти, які група повинна була отримати, реалізуючи газ за пільговою ціною, в повному обсязі не оплачено — це ще одна велика проблема. Так, на даний момент сукупний борг пільговиків перед “Нафтогазом” становить 57 500 000 000 грн.

Зокрема 24 700 000 000 грн заборгували „газсбыты“, 32 900 000 000 грн — тепловики і ТЕЦ. Нафтогаз застосовує весь законний інструментарій для стягнення боргів, але іноді це справа безнадійна.

Ще одним фактором, що вкрай негативно впливає на наше фінансове становище, є борги облгазів та інших споживачів за послуги. Станом на кінець жовтня вони перевищували 28 300 000 000 грн. Тут на перших ролях група облгазів з боргом на 18 700 000 000 грн.

Результат впливу цих факторів?» — запитує у передплатників олігарх.

І негайно відповідає:

«У 2018 році Нафтогаз має негативний чистий грошовий потік. Ми увійдемо в 2019 рік з мінімальними залишками грошових коштів, що ускладнює закупівлі газу у пік опалювального періоду. Під загрозою також проекти з розвитку видобутку газу, модернізації ГТС. Адже тільки Укргазвидобування потребує в наступному році не менше 38 млрд грн. інвестицій і це дуже консервативна оцінка.

Загалом, ми бачимо, що 2019 нас очікує дефіцит ліквідності об’ємом 35 200 000 000 грн».

А ось що чекає пересічних українців і як всі ці астрономічні цифри позначаться на температурі в будинках і квартирах, школах і лікарнях, хоспісах та дитячих садках?

«Російська Весна»вже повідомляла про припинення роботи Одеського університету в зимовий періодчерез лютих холодів в навчальних аудиторіях.

Нагадаємо, 19 жовтня майданне уряд оголосив про підвищення з 1 листопада цін на газ на 23,5%. Порошенко заявив, що без підвищення цін на газ не можна було обійтися, так як це позбавило б Україну траншу МВФ, без якого довелося б забути про розвиток економіки.

Відразу слідом за цим послідував опалювальний колапс у ряді міст України: тільки у відносно невеликому Кривому Розі 12 листопада понад півмільйона жителів організували акцію протесту біля будівлі компанії «Криворіжгаз». 14 листопада в Києві пройшов пікет з вимогою забезпечити міста України теплом. Демонстранти встановили біля входу в будівлю «Нафтогазу» бочки з пальним і підпалили її.