Хеппі-енд для Ситника. Що означає відставка Жебрівського з аудиторів НАБУ

У сухому залишку аудит НАБУ вже не вигідний нікому, надто мало часу залишиться до виборів, пише ГК.

Екс-глава Донецької ОВГА, ветеран української політики Павло Жебрівський пішов з посади аудитора НАБУ, пояснивши своє рішення вимушеним бездіяльністю, адже для запуску роботи аудиторів Верховна Рада повинна була прийняти ряд положень і визначити бюджет їх діяльності, але вона цього так і не зробила. Втім, в такому вчинку політика бачиться й інший мотив, пов’язаний зі швидким початком виборчих кампаній — як президентської, так і парламентської.

У загальній складності Жебрівський не всидів у кріслі аудитора НАБУ і півроку — на посаду одного з трьох аудиторів його призначили 16 червня, а 15 листопада він подав заяву про звільнення. За цей час близький соратник президента не встиг відзначитися майже нічим як у негативному, так і в позитивному плані — з трьох призначених аудиторів НАБУ активністю відрізнявся швидше призначений Радою відомий правознавець Володимир Василенко.

Вже майже забувся скандал у зв’язку з призначенням Жебрівського — голова НАБУ Артем Ситник був дуже незадоволений новим «контролером» його структури і запевняв, що його призначення не відповідає положенням закону про бюро.