Прокурори два роки не можуть розібратися з розкраданнями на військовому заводі

Директор державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» присвоїв 600 тисяч гривень. Розслідування військова прокуратура веде з травня 2016 року, повідомляє проект «Марлін» з посиланням на судові матеріали.

За даними слідчих, в 2015-2016 роках директор і бухгалтер вищевказаного військового заводу уклали фіктивні угоди на купівлю електроустаткування у ТОВ «Моноліт Констракшн» і ТОВ «Оптметхим-2015».

«Прокурори також відзначають, що в результаті таких операцій директор і бухгалтер привласнили близько 600 тисяч гривень. Походження обладнання, закупівлі якого оформляли посадові особи, встановити не вдалося», – наголошують журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявили про закінчення розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна».