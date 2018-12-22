«Київпастранс» накупив 10 трамваїв майже за півмільярда

Комунальне підприємство «Київпастранс» уклало договір з одеським «Татра-Південь» на поставку 10 трамваїв на суму 428 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Згідно з укладеним договором, вагони повинні бути поставлені з грудня по грудень 2018 2019 року. Довжина одного вагона — 26 метрів, при цьому він зможе перевозити 278 пасажирів.

Всього заявки на участь у тендері подали чотири компанії — «Татра-Південь», Київський завод електротранспорту, «БКМ ” Україна», «Торговий дім УКВЗ-Україна». До участі в тендері були допущені перші дві — «Татра-Південь» і Київський завод електротранспорту. Переможцем стали одесити, які запропонували ціну майже на 2 млн нижчою від очікуваної «Київпастрансом».

За даними ЗМІ, цей укладений з «Київпастрансом» контракт на постачання трамваїв для «Татра-Юг» — найбільший, укладений в Україні. До нього загальна сума укладених договорів становила 180 млн гривень. Раніше «Татра-Південь» постачало трамваї Маріупольського трамвайно-тролейбусному управлінню, КП «Одесаміськелектротранс» та КП Кам’янської міськради «Трамвай». З Київпастрансом» Татра-Південь» також співпрацювала в 2011, 2012 і 2015 роках.

Журналісти відзначають, що нарікань на трамваї виробництва ТОВ «Татра-Південь» на відміну від закуплених столичною владою польських PESA, не було. Раніше, в травні 2017 року, КП «Київпастранс» провів тендер на закупівлю 40 трамвайних вагонів на 1,8 млрд гривень з умовами, явно прописаними під польського виробника Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. При цьому експерти тоді заявили, що із-за перевищення максимально допустимого навантаження на вісь на існуючому трамвайному полотні вони можуть сходити з рейок.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Київпастранс» уклало з двома компаніями договори на 69,12 млн грн за ремонт трамваїв.

Крім того, за час роботи в «Київпастрансі» директор підприємства Дмитро Левченко придбав дві квартири і новий автомобіль BMW.