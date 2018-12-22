У Порошенку запропонували оголосити відкриту війну Росії: у Москві відповіли

В Україні 21 грудня зареєстрували законопроект про оголошення війни Росії.

Відповідну постанову №9442 “Про Звернення Верховної Ради до президента України щодо оголошення війни, розриву дипломатичних відносин і припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією” опубліковано на сайті парламенту.

Автором ініціативи виступив позафракційний народний депутат Віталій Купрій. Документ передано на розгляд керівництву.

“З боку України було б самогубство оголошувати війну Росії. Цей депутат — провокатор. Подібні заклики безвідповідальні по відношенню до власного народу”, — сказав Морозов.

“Всі останні чотири роки після перевороту Київ постійно нарощує агресивні дії і проводить ескалацію відносин з Росією. Не так давно було прийнято офіційно, що Росія — це “агресор”. Тому наступний крок — оголосити війну — виглядає логічно, особливо після заяв Порошенко”, — зазначив Шишкін, заявивши, що проект буде прийнятий”.