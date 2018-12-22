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Мін’юст США звинуватив Лазаренка у затягуванні судового процесу в очікуванні виборів в Україні

22.12.2018

Павло ЛазаренкоПавел Лазаренка

Екс-прем’єр України Павло Лазаренко затягує переговори з Мін’юстом США про те, скільки зі своїх заарештованих грошей він готовий добровільно віддати в рамках світової угоди зі слідством.
Про це свідчить звернення Міністерства юстиції США в суд округу Колумбія, передає БизнесЦензор з посиланням на Deutsche Welle.

У документі американський Мін’юст звинувачує Лазаренка в затягуванні переговорів за угодою. Мова йде про те, скільки грошей з близько $200 млнн, заарештованих на рахунках українського екс-прем’єра в Швейцарії та в офшорах, він добровільно віддасть, щоб уникнути повної конфіскації. У свою чергу гроші екс-прем’єра США обіцяють повернути Україну.

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