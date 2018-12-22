Олександр Сосіс: фінансовий «схемщик» Ахметова. ЧАСТИНА 1

За привітною посмішкою страхового маклера може ховатися автор тіньових схем, а за дверима непоказного банку — один з найбільших конвертаційних центрів у країні. Біографія засновника і голови компанії «АСКА» Олександра Сосіса та історія купленого ним банку «Альянс» дуже схожі: вони короткі, сірки і малоцікаві, просто список рутинної роботи. Але це ідеальне прикриття для тих справ, якими вони займалися роками, і якими, можливо, займаються і зараз.

Страховий кримінал

Сосіс Олександр Йосипович народився 9 вересня 1955 року в Хмельницькому. Через кілька років, його батьки переїхали в Донецьк, де він закінчив школу і влаштувався працювати в Міськтепломережа. Мабуть, ця його робота настільки захопила, що він майже забув про свій військовий обов’язок: в армію Сосіс «загудів» тільки у 19 років (в 1974 році), а демобілізувавшись (1976) знову повернувся на рідне підприємство. За деякою інформацією SKELET-info, така прихильність Сосіса до Міськтепломережі Донецьк була обумовлена тим, що його там прибудували на гарне місце.

Цікаво, що у відкритих базах даних Олександр Сосіс та його дружина Лілія Сосіс (1968 р., приватний лікар-психотерапевт) до цих пір числяться прописаними в Донецьку за адресою Челюскінців 243. Це старий район приватного сектора, але тепер за даною адресою знаходиться аптека і автосервіс.

У 1977-му Олександр Йосипович вступив у Донецький політехнічний інститут (нині – Донецький Національний технічний університет) на факультет автоматики і телемеханіки, одночасно продовжуючи працювати або значитися в Міськтепломережі. І тільки в 1979-му він перевівся на роботу в Донецький вузол зв’язку, де і зробив свою першу кар’єру. У 1982-му, закінчивши інститут, він отримав посаду інженера, а до кінця 80-х вже був заступником начальника вузла зв’язку (знову за чиєюсь протекцією). Але навіть керівна посада не приваблювала спраглого великих грошей Сосіса, і в 1989-му він знайшов собі місце головного інженера в кооперативі «Госпрозрахунковий центр «Союз»» при Донецькому обкомі комсомолу. Гроші посипалися пачками, але і цього Сосісу було мало.

Тоді Олександр Сосіс познайомився з Геннадієм Хавулей, який організовував у Донецьку філію московського «Акціонерного страхового кооперативного товариства» («АСКО»), першої в СРСР приватної страхової компанії, творцями якої були Григорій Фідельман і Геннадій Дуванов. У 1990-му Донецьке відділення «АСКО» заробило: Хавуля став його директором, Сосіс заступником (але до серпня 1991-го зберігав свою посаду в «Союзі»), і тоді ж вони взяли до себе на роботу Галину Третьякову (спочатку секретаркою), працювала до цього в Харкові директором малого підприємства при танкоремонтном заводі.

У той час на майбутнє страхового бізнесу дивилися ще скептично: радянські громадяни страхувалися рідко і неохоче, а на держпідприємствах поки і не чули про страхових схемах, що дозволяють виводити всю прибуток. Для залучення грошей Хавуля і Сосіс придумували різні схеми. Однією з них була торгівля імпортним ширвжитком: в «навантаження» до пуховикам, джинсів і магнітофонам продавали страхові поліси «АСКО». Купуєш куртку за 300 рублів – плати ще стільки ж за поліс! Іншою схемою було страхування експортно-імпортних операцій, якими займалися МП та СП: домовлялися зі своїми знайомими комсомольцями-кооператорами, віддаючи їм частину прибутку, а ті перекладали страхові витрати на собівартість.

На початку 90-х Хавуля, обмінявши свою частку на долари, вирішив емігрувати в США. Генеральним директором донецького відділення «АСКО» став Сосіс, але вже тоді бізнес розширили на Київ, створивши «АСКО-Київ». Взагалі, цих філій в 90-х було відкрито багато, деякі потім злилися з іншими, деякі по кілька разів змінювали назви — наприклад, «АСКА-Донбас Північний» спочатку називалася «Дружківка-АСКО ЛТД». Тому історія української «АСКА» досить заплутана. Її головний офіс утворився в 1993-94 р. р., коли українська філія «АСКО» відокремився від «материнської» московської компанії, змінив в назві літеру «О» на букву «А», і так з’явилося ПРАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (ЄДРПОУ 13490997), яку в даний час через фірми-прокладки контролює Рінат Ахметов. А вже цієї головної компанії належать контрольні пакети акцій дочірніх страхових фірм.

Процес «викупу» української «АСКА» та зосередження її акцій в руках декількох топ-менеджерів залишився так і до кінця не освітленим. Відомо, що Геннадій Хавуля спочатку обіцяв, що «АСКА» буде належати її трудовому колективу (така форма приватної власності була найбільш поширеною в той час), і обіцяв роздати всім свою невелику частку акцій. Але в підсумку основну частину акцій розділили між собою топ-менеджери, які потім скупили інші. Хавуля у результаті відразу продав свої – і емігрував в Америку.

Про те, наскільки швидко піднялося в фінансовому плані керівництво «АСКА», говорить приклад з життя Галини Третьякової, яка працювала в 90-х заступником директора київського офісу. У 1992-му вона приїхала в Київ і жила на квартирі, відразу подрядив сусідку в якості домробітниці. Через пару років вона викупила і знімається квартиру, і сусідську (з доброї волі?), єднала їх в одну і перетворила в хороми – за мірками того часу. Мала приватну охорону, і навіть нянькою до своїх дітей приставила колишню телохранительницу.

Такі заходи безпеки були обґрунтовані: у 90-х купається в легких грошах «АСКА» мала безпосередні ділові відносини з напівкримінальним і кримінальним бізнесом. Без наявності власної «даху» компанія б відразу прогоріла або перейшла в інші руки, тому що вже в 1993-му її намагалися «розводити на страховку»: офіційно застрахований вантаж нібито пропадав, а бандити вимагали з компанії страхову суму. Тоді Третьякова, Сосіс та інші топ-менеджери «АСКА» підключали свою «дах», з допомогою якої і «разруливали» ситуацію, після чого «зниклий» вантаж чудесним чином виявлявся цілим і неушкодженим. За інформацією джерел SKELET-info, таких «дахів» було декілька: Третьякова зверталася за допомогою до однієї з київських ОЗУ, а також до корумпованого столичного Убозу (докладніше про зв’язки «перевертнів у погонах з бандитами можна почитати в матеріалі про Геннадія Ільїна), а ось Сосіс налагодив контакти з «земляками», зблизившись з угрупованням Брагіна-Ахметова. Таким чином, всередині «АСКА» утворилося як би два центри впливу: в Києві (спирається на Третьякову і «АСКА-Життя») та в Донецьку (Сосіс). При цьому структури Ахметова почали поступово поглинати «АСКО» вже з кінця 90-х.

Як продався Сосіс

З початком нового століття між Києвом і Донецьком виникла боротьба за повний контроль над «АСКА», в якій Третьякова програла і була выжита з компанії. Спочатку в 2001-му стараннями Сосіса 51% акцій «АСКА» були продані компаніям Ахметова «АРС» і «Данко». Двома іншими великими акціонерами «АСКА» залишалися сам Сосіс і Третьякова, від якої незабаром відвернулася Фортуна. Спочатку в 2004 році помер Борис Савлохов (прізвисько Солоха), столичний кримінальний «авторитет» і лідер ОЗГ, безпосередньо пов’язаної з «убоповской мафією» — і, за деякою інформацією SKELET-info, це значно послабило позиції Третьякової.

Ще одним фактором, що сприяв Ахметову в поглинанні «АСКА», був… перший Майдан. Тоді фанати «помаранчевої революції» агітували один одного ігнорувати всі компанії, що належали «донецьким» — і справи у київській «АСКА-Життя» стали йти гірше. Правда, Ахметов тоді і сам роздумував, чи варто розвивати цей напрямок, але його переконав Сосіс, який без підтримки «донецьких» просто не зміг захопити всю «АСКА», і міг би сам вилетіти з неї.

Третьякова і стоять за нею люди розраховували продати свій пакет акцій «АСКА» інвестиційній групі «PPF», якою володіє чеський олігарх Петро Келлнер (в 2018 році його статки становили понад 15 мільярдів доларів). Угода могла б відбутися, якби до акцій Третьякової додав свої Сосіс, оскільки Келлнер хотів великий пакет, і Третьякова довго переконувала Сосіса, але він не пішов проти Ахметова. Зате він пішов проти Третьякової: це з його допомогою люди Ахметова почали «пресувати». Третьякова позбулася посади директора «АСКА-Життя», яку тут же зайняв Сосіс, і Ахметов хотів викупити його акції за… 200 тисяч гривень. Лише наполеглива незговірливість Третьякової, яка звикла мати справу з «лихими людьми», дозволила їй виторгувати за свої 10% акцій півтора мільйона євро – хоча і цю ціну за її частку компанії називали заниженою в рази. А всього через рік Сосіс зібрався продати Ахметову свій пакет акцій (23%) за 7 мільйонів євро!

Сергій Варіс, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Олександр Сосіс: фінансовий «схемщик» Ахметова. ЧАСТИНА 1 оновлено: Грудень 22, 2018 автором: creator