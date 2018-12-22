У Відні застрелили мафіозі з Чорногорії – ЗМІ

Клан веде справжню війну протягом багатьох років



Жертви розстрілів у центрі Відня члени мафіозної групи з чорногорського міста Котор на Адріатиці. Про це пише Vijesti.

Клан, до якого належали жертви атаки, веде справжню війну протягом багатьох років з іншим чорногорським кланом.

Вважається, що серія кривавих інцидентів між двома мафіозними групами з Котора, які часто відбуваються в Белграді в останні роки, походить від суперечки через торгівлі наркотиками, пишуть сербські ЗМІ.

В кінці 2014 один з двох кланів, як повідомляється, заховав близько 200 кг кокаїну з Південної Америки в квартирі у Валенсії. Інформація потрапила до членів іншого клану, які вирішили викрасти кокаїн. Незабаром після цього почалися криваві вбивства, спочатку у Валенсії, потім в Чорногорії і Сербії.