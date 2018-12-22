В горах Непалу автобус впав в ущелину: багато жертв

Машина впала з висоти 700 метрів.



В результаті падіння автобуса в ущелину на заході Непалу, загинули 23 людини і ще 14 серйозно постраждали. Про це повідомляє NDTV у суботу, 22 грудня.

Відзначається, що автобус перевозив групу студентів і двох викладачів місцевого коледжу. Серед загиблих водій автобуса і обидва викладача.

Аварія сталася в п’ятницю ввечері. Студенти і їх викладачі поверталися з навчальної ботанічної практики. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням на складній ділянці гірської дороги. Машина впала в ущелину з висоти 700 метрів.