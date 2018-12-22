У столиці Сомалі стався подвійний теракт: 15 жертв

Бомби встановили смертники.



У суботу, 22 грудня, в столиці Сомалі Могадішо пролунали одразу два вибухи.

“Поки ми знаємо, що 15 людей загинули в результаті нападів”, – заявили у відомстві, зазначивши, що число жертв може зрости.

Крім того, в результаті теракту є також і поранені, проте їх кількість на даний час не відомо.

Як повідомляється, вибухові пристрої привели в дію терористи-смертники.

Перший з них підірвав себе на контрольно-пропускному пункті в 400 метрах від президентського палацу, а другий неподалік.

Відповідальність за теракти взяла на себе угрупування Аш-Шабаб.