У нових будинках заборонили встановлення газових котлів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило нові державно-будівельні норми (ДБН) з проектування газових побутових теплогенераторів в нових житлових будинках. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За новими правилами, газові побутові теплогенератори потужністю до 30 кВт дозволяється встановлювати тільки в приватних будинках і багатоквартирних житлових будинках до трьох поверхів.

«Їх встановлення передбачається в приміщенні кухні висотою не менше 2,2 м з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити)… В приміщеннях кухонь, інтегрованих у структуру житлової кімнати (студії), допускається встановлення теплогенераторів з закритою камерою згоряння», — пояснив віце-прем’єр Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

Обов’язкові умови для встановлення:

— приміщення кухні висотою не менше 2,2 м з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити);

— внутрішній об’єм кухні при застосуванні теплогенераторів з відкритою камерою згоряння повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого пунктом 9.27 ДБН;

— площа припливного пристрою повинна становити не менше 0,025 кв. м;

— в приміщеннях кухонь, інтегрованих у структуру житлової кімнати, допускається встановлення теплогенераторів з закритою камерою згоряння.

Теплова потужність конвекторів, встановлюються в житлових приміщеннях не повинна перевищувати 7,5 кВт. При цьому зазначені приміщення повинні обладнуватися контролем довзрывных концентрацій газу на рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум’я.

Раніше SKELET-info повідомляв, що нові тарифи на опалення будуть встановлені через місяць після підвищення ціни на газ для населення.

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Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи будуть дорожчати кожен рік, на різні види послуг від 10 на 22%.