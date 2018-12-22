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“Сьогодні глід був трохи міцніше”: Москва закликала Київ припинити агресію проти РФ

22.12.2018

“Сегодня боярышник был немного крепче”: Москва призвала Киев прекратить агрессию против РФ

Російські ЗМІ опублікували інформацію із закликом Москви про припинення агресії з боку Києва по відношенню до Росії.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц” на своїй сторінці в Facebook. Також він розмістив скріншот матеріалу з росСМИ. “Москва закликала Київ припинити агресію проти Росії”, – говорить заголовок російського видання “Вести.ги”.

Сам же офіцер відреагував на заяву словами: “Сьогодні глід був трохи міцніше партії постійних поставок рупорів кремлівської пропаганди”. Також і інші користувачі з гумором і подивом поставилися до інформації росСМИ, написавши про це в коментарях під постом Штефана.

“Сегодня боярышник был немного крепче”: Москва призвала Киев прекратить агрессию против РФ

“Сегодня боярышник был немного крепче”: Москва призвала Киев прекратить агрессию против РФ

“Сегодня боярышник был немного крепче”: Москва призвала Киев прекратить агрессию против РФ

“Сегодня боярышник был немного крепче”: Москва призвала Киев прекратить агрессию против РФ

“Сегодня боярышник был немного крепче”: Москва призвала Киев прекратить агрессию против РФ

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