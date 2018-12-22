В Одесі підлітків, які знущались над українським Гімном, змусили його заспівати

Одеські активісти знайшли підлітків, які раніше дозволяли собі знущатися над українським гином, викрикуючи фрази, які дозволяли ідентифікувати їх як прихильників «русского мира». Про це на своїй сторінці Facebook повідомляють активісти організації C-14.

«За знущання над гімном України — буде розплата! Гуляючи мережею, натрапили на відео, де двоє підлітків виконують гімн. Але не просто співали, але й спотворювали слова і вигукували фрази, пов’язані з «русским миром»», — сказано в повідомленні.

Учасники знайдені і своєрідно покарані.

«Після фізичних зауважень, провели урок патріотичного виховання і сталося контрольне виконання гімну України. Сказали, що все зрозуміли і більше так не будуть», — підсумували активісти.



