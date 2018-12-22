Британський спецназ “відвоював” судно, захоплене мігрантами

Чотири нелегала проникли на вантажний корабель.



Британський спецназ штурмував італійське вантажне судно Grande Tema, яке захопили чотири мігранта. Про це в суботу, 22 грудня, повідомила прес-служба поліції графства Ессекс в Twitter.

У повідомленні наголошується, що правоохоронцям вдалося взяти контроль над судном і затримати мігрантів.

За інформацією представника компанії Grimaldi Group, що володіє судном, чотири мігранта були виявлені на його борту чотири дні тому і замкнені в каюті.

Увечері 21 грудня їм вдалося вибратися з каюти. Озброївшись металевими прутами, вони стали погрожувати екіпажу, вимагаючи причалити до берега.

Екіпаж судна вдалося сховатися і повідомити про інцидент правоохоронцям.

В Grimaldi Group відзначили, що судно йшло з Нігерії і вчинила чотири зупинки на західному березі Африки, під час яких мігранти могли проникнути на судно.

У компанії припустили, що їх метою було потрапити на територію Великобританії.