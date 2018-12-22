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Британський спецназ “відвоював” судно, захоплене мігрантами

22.12.2018

Британский спецназ "отвоевал" судно, захваченное мигрантамиЧотири нелегала проникли на вантажний корабель.

Британський спецназ штурмував італійське вантажне судно Grande Tema, яке захопили чотири мігранта. Про це в суботу, 22 грудня, повідомила прес-служба поліції графства Ессекс в Twitter.

У повідомленні наголошується, що правоохоронцям вдалося взяти контроль над судном і затримати мігрантів.

За інформацією представника компанії Grimaldi Group, що володіє судном, чотири мігранта були виявлені на його борту чотири дні тому і замкнені в каюті.

Увечері 21 грудня їм вдалося вибратися з каюти. Озброївшись металевими прутами, вони стали погрожувати екіпажу, вимагаючи причалити до берега.

Екіпаж судна вдалося сховатися і повідомити про інцидент правоохоронцям.

В Grimaldi Group відзначили, що судно йшло з Нігерії і вчинила чотири зупинки на західному березі Африки, під час яких мігранти могли проникнути на судно.

У компанії припустили, що їх метою було потрапити на територію Великобританії.

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