У Колумбії вбили ватажка самої небезпечної банди

Він вбивав журналістів і займався торгівлею наркотиками



Президент Колумбії Іван Дуке Маркес оголосив про вбивство ватажка місцевої банди, яка вкрала і вбила двох еквадорських журналістів.

“Всім повинно бути ясно, що ми не відступимо в боротьбі за верховенство права і будемо всіляко захищати жителів Колумбії”, – заявив Маркес.

За його словами, лідер місцевого злочинного угруповання Вальтер Арисала, більш відомий під псевдонімом Гуачо, був “одним з найбільш жахливих злочинців в історії країни”.

“Кар’єру” злочинця Гуачо почав в повстанської угрупування Farc, звідки пізніше пішов і заснував Oliver Sinisterra Front. Його група налічувала 70-80 бойовиків, які замішані в торгівлі наркотиками, вбивства і здирництві.

За повідомленнями ЗМІ, для “упіймання або ліквідації” Гуачо уряд Колумбії задіяло понад 3 тис. військовослужбовців.