Мешканку Казахстану оштрафували за Raffaello, подароване гослужащему

Громадян відучують від звички дякувати чиновників.



У Казахстані мешканку Петропавловська суд засудив до штрафу в 481 тисяч тенге ($1,3 тисячі) за подаровану чиновнику коробку цукерок.

Про це повідомляє прес-служба Держагентства у справах державної служби та протидії корупції країни.

Відзначається, що жінка подарувала коробку цукерок Raffaello головному спеціалісту відділу адміністрування акцизів управління адміністрування непрямих податків Департаменту держдоходів по Північно-Казахстанської області.

Агентство у справах держслужби закликає громадян Казахстану напередодні Нового року “відмовитися від звичок дякувати держслужбовців за надані державні та інші послуги”.