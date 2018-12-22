Заборона на продаж землі в Україні не буде діяти 20 днів: відома причина



20 грудня Верховна Рада проголосувала за продовження заборони на продаж землі в Україні до 2020 року, пише 24.

За відповідне рішення проголосував 231 депутат.

Однак згодом стало відомо, що продовження мораторію не набуде чинності раніше 20 січня 2019 року.

Оскільки попередній заборона, за який Рада голосувала у грудні 2017-го діє до 1 січня 2019-го року, то земельний мораторій не буде діяти з 1 до 20 січня.

Відразу після голосування 20 грудня за продовження мораторію в Раді було зареєстровано постанову про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалося з кнопкодавством.