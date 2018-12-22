Стали відомі подробиці відновлення на посаді Насирова

Романа Насирова законно звільнили в травні минулого року з посади голови Державної фіскальної служби. Про це повідомляє видання Zn.ua з посиланням на власні джерела.

«В уряді вказують на тривалу відсутність описовій частині рішення суду. Поки є тільки резолютивна і мотивувальна частини, а деталізації підстав (описової частини) немає. Очевидно, як кажуть посадові особи, суддів хтось дуже підганяв після затяжної паузи. Нарешті, відсутність повного тексту судового рішення не дає можливості повноцінно підготуватися до його оскарження в апеляційному порядку, а текст цей очікують ближче до кінця місяця», — зазначають журналісти.

Як говориться в матеріалі, уряд вважає лист-підтвердження посольства Великобританії достатнім доказом наявності другого громадянства у Насирова. «Другим аргументом є той факт, що рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби є достатньою підставою для подальшого звільнення Насирова. Навіть більше, новий Закон «Про центральні органи виконавчої влади» не передбачає подання прем’єр-міністра (частина 1 стаття 19 Закону України «ПРО ЦОВВ»)», — йдеться в матеріалі.

Журналісти підкреслюють, що на підставі перерахованих вище аргументів, які викладені в урядовому розпорядженні №35 від 31 січня 2018 року, і звільнили Насирова. Ще одним розпорядженням №120, датованим як і попереднє, Кабмін визнав таким, що втратив чинність, своє розпорядження №134 від 3 березня минулого року про відсторонення Насирова від виконання повноважень на посаді глави ГФС.

«Безумовно, ці складні юридичні заморочки мають у своїй основі ключовий факт, яким оперує Кабмін: Роман Насиров має друге громадянство (Великобританії), і тому не може очолювати «королівство фіскалів». Крім цього, члени уряду вважають правомірним процедуру звільнення екс-податківця, що підтверджено законодавчими нормами», — констатує автор матеріалу.

Як повідомляв SKELET-info,11 грудня Насирова відновили на посаді голови Державної фіскальної служби. А до цього Шевченківський суд Києва зобов’язав Державну міграційну службу Києва повернути Насирову внутрішній паспорт і скасував арешт годин його дружини, але при цьому продовжив йому запобіжний захід у рамках слідства.

Також стало відомо, що Державна фіскальна служба, коли її очолював Насиров (з травня 2015 по березень 2017 року), видала податкові розстрочки 70 компаніям на суму понад 18 млрд гривень.

Нагадаємо, за минулий рік Насиров задекларував 6 гривень власних доходів.