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Протести “жовтих жилетах” у Франції: кількість загиблих зросла

22.12.2018

Протесты "желтых жилетов" во Франции: число погибших возрослоВ країні найбільші протести за 10 років.

Під час протестів жовтих жилетах у Франції загинув ще один чоловік.

22 грудня, на півдні країни біля міста Перпіньян автомобіль врізався у вантажівку на перехресті, який був перекритий протестувальниками.

В аварії загинув 36-річний водій автомобіля. Кількість загиблих під час протестів, які тривають у Франції з 17 листопада, зросла до 10.

Протести в країні тривають, але кількість демонстрантів знизилося. Кілька ініціативних груп протестувальників закликали до нових демонстрацій, але напередодні Різдва на вулиці виходять все менше людей.

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