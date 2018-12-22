Протести “жовтих жилетах” у Франції: кількість загиблих зросла

В країні найбільші протести за 10 років.



Під час протестів жовтих жилетах у Франції загинув ще один чоловік.

22 грудня, на півдні країни біля міста Перпіньян автомобіль врізався у вантажівку на перехресті, який був перекритий протестувальниками.

В аварії загинув 36-річний водій автомобіля. Кількість загиблих під час протестів, які тривають у Франції з 17 листопада, зросла до 10.

Протести в країні тривають, але кількість демонстрантів знизилося. Кілька ініціативних груп протестувальників закликали до нових демонстрацій, але напередодні Різдва на вулиці виходять все менше людей.