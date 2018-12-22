У Британії жінка народила чужим сім’ям 15 дітей

Вона все ще планує народити одну дитину.



Британка Керол Хорлок, проживає в Ессексі, народила 15 дітей чужим сім’ям в якості сурогатної матері. В даний час їй вже 52 роки, однак на досягнутому результаті вона зупинятися не збирається. Про це пише The Sun.

Жінка мріє народити 16 дитини до свого 53-річчя і отримати звання найпліднішою сурогатної матері в світі.

“Так, вік грає проти мене, але я все ще можу виносити дитину”, – зазначила жінка.

У Керол двоє власних дітей – 28-річна Стеффані і 24-річна Меган. Вони незадоволені рішенням матері, оскільки побоюються, що це може негативно позначитися на її здоров’ї.

У 2013 році Керол змогла виносити останнього дитини, після чого у неї стався викидень.

Жінка зізнається, що з деякими сім’ями, яким вона виносила дитину, їм вдалося добре подружитися. Однак є і такі пари, з якими вони більше ніколи не бачилися.