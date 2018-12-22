Правда [1949]: Ленінський заповіт втілюється в життя.

В черговий публікації рубрики «Краще один раз прочитати» ми розглядаємо одну із статей газети Правда 17 січня 1949 року випуску, оповідає нам про план електрифікації країни, його результати, успіхи і невдачі.

«Село царської Росії електрики не мала. В країні до Жовтневої революції налічувалося лише 80 сільських електростанцій потужністю близько 2.000 кіловат. Усі вони були побудовані в поміщицьких садибах. Початок сільської електрифікації в Росії поклала радянська влада.

У 1920 році, коли наш народ із зброєю в руках боронив молоду Радянську республіку від білогвардійців та іноземних інтервентів, за пропозицією в. І. Леніна спеціально створеною Державною комісією з електрифікації Росії (ГОЕЛРО) був розроблений план електрифікації країни. Цей план був затверджений VIII Всеросійським з’являється ездом Рад. Ленінський план ГОЕЛРО передбачав першочергове використання електричної енергії для розвитку промисловості. Ленін вважав, що електрифікація села може бути здійснена тоді, коли буде створена могутня соціалістична промисловість, а сільське господарство з дрібного, роздробленого перетвориться у велике колективне сільськогосподарське виробництво.

Розвиваючи кооперативний план Леніна, товариш Сталін говорив: «Необхідно, нарешті, проведення плану електрифікації, як засіб зближення села з містом і знищення протилежності між ними» (Соч., т. 7. стор 157).

Вже в роки перших сталінських п’ятирічок почалася електрифікація сільського господарства. Але особливо великий розмах електрифікація радянської села отримала після здійснення колективізації сільського господарства. Перед Вітчизняною війною, в 1940 році, електроенергією користувалися 10.000 колгоспів і 2.500 машинно-тракторних станцій.

Віроломний напад фашистської Німеччини на нашу країну не тільки затримала розвиток сільської електрифікації, але і завдала їй величезних збитків. В ході війни були зруйновані сільські електростанції й трансформаторні підстанції загальною потужністю понад 75 тисяч кіловат. У районах, які були віддалені від фронту, будівництво сільських електростанцій продовжувалось і під час війни.

У післявоєнний період електрифікація села прийняла широкий розмах. У бесіді з кореспондентом «Правди» міністр сільського господарства СРСР тов. В. А. Бенедиктов повідомив:

— Уряд визнав електрифікацію сільського господарства справою великої державної ваги. У лютому 1945 року товариш Сталін підписав постанову Раднаркому СРСР «ПРО розвиток сільської електрифікації», устанавливавшее широку програму будівництва малих гідростанцій. Це постанова зіграло величезну роль. Через рік була побудована 601 сільська гідростанція, електрифіковано близько 2.500 колгоспів і 679 машинно-тракторних майстерень. До 1 січня 1946 року потужність сільських електроустановок досягла довоєнного рівня.

Багато електростанцій була побудована в 1946-1947 роках. Потужність сільських електростанцій і електроустановок до 1 січня 1948 року порівняно з довоєнною зросла вдвічі. У минулому році у розвитку сільської електрифікації досягнуті нові успіхи. За неповними даними, за 1948 рік в експлуатацію введено 3.250 електростанцій. Струм отримали ще 6.000 сільськогосподарських артілей і 800 машинно-тракторних станцій. В колгоспах, радгоспах і МТС встановлено близько 15 тисяч моторів.

Ініціатором народного руху на суцільну електрифікацію колгоспів з’явилася Свердловська область. Тут вже завершена електрифікація всіх колгоспів, МТС і радгоспів. Потужність сільських електростанцій і електроустановок склала 45 тисяч кіловат. Зараз в області електрифіковано 2.083 колгоспу, 10 радгоспів та 84 машинно-тракторних станції, встановлено 6.500 електромоторів. Електрика проведено 138 тисяч будинків колгоспників, 2.000 сільських шкіл, 600 лікарень та амбулаторій, близько 1.000 сільських клубів і читалень. Електрифіковано 9.000 тваринницьких ферм і близько двох тисяч колгоспних майстерень і кузень. Жнива на полях колгоспів Свердловської області працювало понад 1.500 електрифікованих молотильних пунктів. У селах діють близько 500 звукових кіноустановок і сотні радіовузлів.

Великих успіхів у сільській електрифікації домоглася Московська область. Московський комітет партії повсякденно керує цією важливою справою, надає конкретну допомогу колгоспам. В електрифікації сіл Московської області бере участь понад 500 промислових підприємств. В результаті тільки за 1946-1947 роки тут, було електрифіковано 2.500 колгоспів, завершена електрифікація всіх машинно-тракторних станцій і майстерень. Значно область перевиконала план, встановлений на 1948 рік. У 22 районах здійснена суцільна електрифікація всіх сільськогосподарських артілей.

План післявоєнної п’ятирічки передбачає небачений досі розмах будівництва сільських електростанцій. Основне завдання полягає в тому, щоб завершити до кінця п’ятирічки електрифікацію машинно-тракторних станцій, машинно-тракторних майстерень, радгоспів, селекційних і дослідних станцій і електрифікувати десятки тисяч колгоспів. Потужність сільських електроустановок повинна бути різко збільшена. Основним джерелом електроенергії повинні стати гідростанції.

Надаючи велике значення розвитку електрифікації сільського господарства, як найважливішого засобу підвищення продуктивності праці в колгоспах, радгоспах і машинно-тракторних станціях і под’ема культурного рівня сільського населення, Рада Міністрів Союзу РСР в постанові від 29 травня 1948 року встановив програму будівництва сільських електростанцій на 1948-1950 роки. У постанові вказується, що електроенергія повинна бути використана в першу чергу на виробничі потреби: робота майстерень, машинно-тракторних станцій, молотьба, очищення, сортування, сушіння і розмелювання зерна, зрошення, водопостачання, кормоприготовление, доїння і стрижка, а також переробка продуктів сільського господарства.

Зараз в сільському господарстві встановлено близько 60 тисяч електромоторів. До кінця п’ятирічки їх має бути кілька сот тисяч. Практика показала, що електрифікація трудомістких процесів виробництва значно скорочує терміни проведення сільськогосподарських робіт у колгоспах, сприяє зміцненню громадського господарства, зростанню культури і добробуту колгоспників.

У поточному році будівництво сільських електростанцій має розгорнутися ще більш широко. Належить спорудити кілька тисяч станцій. Значну частину їх намічено внести в дію в цьому ж році. Електроенергію повинні отримати тисячі колгоспів у 1.380 машинно-тракторних станцій.

Програма велика. Успіх її здійснення багато в чому залежить від того, наскільки конкретно і оперативно будуть керувати цією важливою державною справою місцеві партійні та радянські організації. Про це переконливо свідчить приклад Московської, Свердловської та інших областей. Доводиться, на жаль, зазначити, що є ще чимало республік і областей, де партійні і радянські організації не приділяють належної уваги сільської електрифікації. До них в першу чергу відносяться Іванівська, Калузька, Пензенська, Ульяновська області, Чуваська АРСР і ряд інших областей і республік. Повинні значно поліпшити свою роботу Міністерства сільського господарства СРСР і його Головне управління електрифікації, безпосередньо відповідає за стан і будівництво сільських електроустановок.

Все зростаючий об’єднання ем будівництва сільських електростанцій пред’явлення виявляє підвищені вимоги і до нашої промисловості. Вона повинна повністю задовольнити попит сільських электрификаторов на обладнання та електроматеріали. Між тим тут поки що не все гаразд. У ряді місць, наприклад, готові електростанції не можуть бути пущені з-за відсутності генераторів. Не приділяє достатньої уваги сільській електрифікації місцева промисловість. Вона не налагодила по-справжньому виготовлення навіть таких простих, але дуже потрібних предметів, як ролики, патрони, вимикачі і т. д.

Більшовицька партія і радянський уряд, особисто товариш Сталін надають велику допомогу колгоспам у здійсненні плану електрифікації. Треба по-більшовицьки використовувати цю допомогу з тим, щоб прискорити справу електрифікації села і перевести колгоспне виробництво на нову, ще досконалішу техніку. Для цього в нашій країні створені всі умови, всі можливості.»

Коментар редакції:

Мікрохвильова піч і міжнародна космічна станція, інтернет і телебачення: всі ці досягнення людства сьогодні стали для нас буденністю. Буденністю неможливою без електрики. Звичайно, про подібні винаходи Володимир Ілліч на початку XX століття і не підозрював, але він бачив, яку перетворювальну силу несе з собою електрика в промисловість, сільське господарство, побут. Ленін вирішив прокласти найкоротшу дорогу в майбутнє для нашої країни через електрифікацію.

Як ми бачимо з статті, встановлення диктатури пролетаріату стало тією необхідною умовою, яке дозволило Радянській Росії, а потім і СРСР, в короткий термін пройти шлях від аграрної напівколонії до індустріальної наддержави. Недарма формула Леніна свідчила, що «комунізм є радянська влада плюс електрифікація всієї країни». Це формула вірна ще й тим, що електрифікація була неможлива в ті роки без Радянської влади, а Радянська влада не втримала б своїх позицій без електрифікації.

Здійснення геніального плану Леніна йшло вперед семимильними кроками, не дивлячись на важкі соціальні, політичні та економічні умови, і план ГОЕЛРО був виконаний.

«План ГОЕЛРО був виконаний за основними показниками вже до мінімального терміну, на який він був розрахований (1931). Річне виробництво електроенергії в СРСР досягла 10,7 млрд. квт·ч, встановлена потужність районних електростанцій — 2105 тис. квт. До 1935 план ГОЕЛРО був значно перевиконаний за всіма основними показниками. Потужність районних електростанцій становила 4,34 млн. квт у 1935 році у 2,5 рази більше, ніж за планом ГОЕЛРО, а загальний обсяг промислової продукції збільшився проти 1913 в 5,7 рази замість 1,8—2 рази за планом. План ГОЕЛРО був перевиконаний по видобутку вугілля, нафти, торфу, залізної і марганцевої руди, виробництву чавуну і сталі.

З 1947 СРСР займає 1-е місце в Європі і 2-е у світі з виробництва електроенергії.

ВІКІПЕДІЯ, 3 изд.»

Важливу для марксистів завдання вирішувала електрифікація села, нарівні з колективізацією. Її можна розділити на два етапи:

1. Зближення села з містом;

2. Знищення протилежності між містом і селом.

Що є одним з ознак комуністичного суспільства.

Безпрецедентний в світовому масштабі експеримент – Велика Жовтнева Соціалістична революція – не був завершений, але, не дивлячись на всі помиї, вилиті на СРСР буржуазною владою, від нього нам дісталося велике спадщину. Значна частина його пущена з молотка «ефективними» менеджерами, народне надбання перекочувало в приватні кишені олігархів, однак справа електрифікації, індустріалізації, колективізації і культурної революції ленінських і сталінських років продовжує приносити дивіденди, які не дозволяють Росії скотитися назад в розряд «колоніальних» країн.

Перерахувати всі прогресивні починання Радянської влади, якими ми досі користуємося, не вистачить паперу і чорнила, але на пам’ять приходять: газифікація, диспансеризація, вакцинація, освіта (початкова, середня і вища) і все це робилося в інтересах більшості населення країни. Такі завдання могла поставити і вирішити тільки влада трудящих, яка у главу кута ставила забезпечення максимального задоволення постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб усього суспільства, а не прибуток… Капіталізм забезпечує рай на землі тільки обраним багатіїв, тому для людини праці немає іншої альтернативи окрім соціалізму.

Планктонів, Пыльцов