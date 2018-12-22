«ПриватБанк» оскаржив рішення суду Лондона

Націоналізований «ПриватБанк» подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу «Приватбанку».

Як повідомив співрозмовник видання, скарга була подана в Апеляційний суд Англії та Уельсу у встановлені терміни — 21 грудня.

До цього «ПриватБанк» підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до Коломойському і Боголюбову. Апеляційний суд Високого суду Лондона 18 грудня відхилив апеляційні скарги «Приватбанку» Коломойського на різні аспекти застосування світового арешту активів екс-власників банку. При цьому рішення про всесвітньому арешт їх активів на 2,6 млрд доларів залишається в силі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національний банк України подав проти Коломойського і його компаній 148 позовів на загальну суму близько 10 млрд гривень, з яких отримав за позитивним рішенням судів суму близько 947 мільйонів гривень.

Також Апеляційний суд дозволив Національному банку України подати цивільний позов по справі про рефінансування «Приватбанку» проти колишнього власника фінустанови Коломойського.