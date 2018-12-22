У Данії знищили субмарину, на якій вбили журналістку

Саморобну субмарину порізали на шматки.



У Данії поліція Копенгагена знищила саморобну підводний човен, на якому вбили шведську журналістку Кім Валле в 2017 році. Про це в суботу, 22 грудня, заявив представник поліції міста Брайан Беллинг.

“Її (субмарини, на якій вбили журналістку – ред.) більше немає. Вона була порізана на шматки і знищена в місці, де вона зберігалася”, – розповів Беллинг.

Зазначено, що знищення 18-метрової саморобної підводного човна UC3 Nautilus було прописано в судовому вироку винахіднику Петеру Мадсену, якого засудили до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство шведської журналістки Кім Валле в 2017 році.