Сербія заявила, що виконала умови для вступу в Євросоюз

Ціпрас закликав прийняти країну в ЄС.



Сербія виконує умови для вступу в Європейський союз, тому Брюсселю слід продовжити політику розширення на західних Балканах. Про це в суботу, 22 грудня, заявив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

Зазначено, що в суботу в столиці Сербії пройшла чотиристороння зустріч прем’єрів Румунії Віоріки Данчиле, Греції Алексіса Ціпраса, Болгарії Бойко Борисова і сербського президента Олександра Вучича. При цьому повідомляється, що глави урядів трьох країн ЄС висловили одностайну підтримку вступу Сербії в Євросоюз.

“Розширення і питання вступу країн Західних Балкан до ЄС є ключовим пріоритетом за час (майбутнього – ред.) Румунського головування, і ми знову підкреслили значення вступу Сербії для майбутнього регіону… ЄС повинен прийняти рішення для людей на Балканах, а не керуватися страхом і оборонною тактикою”, – заявив глава грецького уряду на прес-конференції за підсумками зустрічі.

За словами Ціпраса, всі країни Балкан повинні виконувати свої зобов’язання і діяти у відповідності з європейськими нормами для вступу в ЄС, що означає дотримання міжнародного права, прав меншин, верховенство закону.

“Це головні критерії для вступу в ЄС. Ми вважаємо, що Сербія виконує ці умови, інші держави повинні слідувати цим шляхом”, – підкреслив прем’єр Греції.

Відомо, що Сербія відкрила в грудні 16-й розділ переговорної платформи про вступ в ЄС, дві з них раніше були попередньо закриті.