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Знайдена запис клятви страсбурского стрілка

22.12.2018

Найдена запись клятвы страсбурского стрелкаТерористи застрелили при затриманні.

Представник французького суду заявив, що передбачуваний бойовик, який застрелив п’ять чоловік на різдвяному ярмарку 11 грудня у Страсбурзі, присягнув на вірність терористам “Ісламської держави”.

Про це пише AP.

Судовий чиновник, який не має права публічно говорити про розслідування, повідомив, що слідчі знайшли відео збережене на USB-флешці, на якому Шериф Шекат заявляв про вірність екстремістського угруповання. Відео записано в будинку Шеката.

Чоловік кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї в центрі Страсбурга. В результаті теракту 5 людей загинули і 13 були поранені.

Після цього інтернет-видання Amaq, пов’язане з ИГИЛ, оприлюднило заяву, що “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі.

13 грудня поліція при затриманні застрелила 29-річного Шеката.

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