Росіяни винесли з банків ще 52 мільярди рублів

Російська банківська система пережила новий відтік рублевих депозитів, повідомив у четвер ЦБ.За місяць фізичні особи забрали з рахунків 52 мільярди рублів, а загальний обсяг коштів, які населення зберігає в банках в рублях, скоротився на 0,2%.

З останніх чотирьох місяців три закінчувалися для банків втратою рублевих клієнтів: почався відтік депозитів у серпні, продовжилося у вересні, в жовтні статистика зафіксувала приплив, який поступився місцем новому відтоку в листопаді.

За останні 10 років скорочення рублевих вкладів в системі спостерігалося тільки в періоди криз, зазначає директор аналітичного департаменту «Локо-Інвест» Кирило Тремасов.

Влітку минулого року люди забирали гроші, коли впав банк «Відкриття», восени 2014-го — коли рубль обвалився, в березні того ж року — після приєднання Криму і в 2008-му — на тлі світової фінансової кризи.

У річному вираженні вклади раніше в плюсі, але накопичений на початку року запас стрімко тане: на листопад від нього залишилося лише 8,9% зростання — мінімум з 2015 року.

Втім, одночасно зростають валютні вклади, випливає з даних центробанку. Після трьох поспіль місяців відтоку, викликаної загрозою санкцій проти держбанків, фізособи поповнили рахунки на 0,9 млрд доларів.

Скоротити свої активи в рублях населення, ймовірно, змусили побоювання інфляції, говорить головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова.

Крім того, люди продовжують проїдати заощадження: можливо, саме тому споживання зростає швидше, ніж доходи, додає вона.

Так, оборот роздрібної торгівлі за січень-листопад додав 2,6%, хоча реаль