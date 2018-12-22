СК: блоковані на палаючій шахті в Солікамську гірники загинули

Слідчий комітет вважає, що дев’ять працівників підрядної організації, яка виконувала роботи на загорілася шахті “Уралкалія” в Солікамську, загинули. Це випливає з кваліфікації порушеної кримінальної справи.

За фактом НП в шахті порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 216 КК РФ. Це стаття про порушення правил безпеки при веденні гірських робіт, що спричинило смерть двох і більше осіб.

“Були достатні підстави вважати, що знаходяться в зоні задимлення люди загинули”, – йдеться в повідомленні прес-служби СУ СК Росії по Пермському краю.

Про задимлення в шахті стало відомо у другій половині дня (за місцевим часом) в суботу. У “Уралкалії” спростували припущення про горінні метану. У МНС також заявили, що вибуху газу не було.

Близько половини шахтарів, які перебували на той момент у вибої, зуміли піднятися на поверхню, при цьому дев’ять людей залишилися під землею. Як повідомляли рятувальники, встановити з ними зв’язок і дістатися до них не вдавалося з початку рятувальних робіт. Було зроблено п’ять спроб спуститися вниз.

Повідомлялося, що шанси вивести людей живими залишалися, так як при кожному працівникові є “засоби індивідуального порятунку”, в тому числі балон з киснем.

Відомо, що під землею опинилися співробітники компанії-підрядника з Башкирії ФГУП “УС-30”. ЗМІ називали попередній список імен шахтарів.