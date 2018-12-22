Африканці склали петицію проти Walt Disney

Мова йде про знамениту “хакуна матата” Короля лева.



Одна з мешканок Африки Шелтон Мпала звернулася до кіностудії Walt Disney, вимагаючи відмовитися від авторських прав на фразу “хакуна матата”. Вона також розмістила відповідну петицію на сайті Change.org.

У петиції відзначено, що ця фраза запозичена, і компанія не є її творцем.

“Фраза на суахілі, зі Східної Африки, в перекладі означає “немає проблем “. Слово hakuna тут означає “ні”, а matata – “проблеми”, – зазначає автор петиції Мпала.

Вона також додала, що ця фраза використовується жителями більшості країн, що говорять на суахілі. У їх числі Кенія, Танзанія, Демократична республіка Конго, Мозамбіку та інші.

В даний час під петицією підписалися понад 150 тисяч осіб.