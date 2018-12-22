Військовий експерт: РФ готує на квітень військову операцію в Україні

Найбільш підходящим моментом для військових провокацій Росії є час між першим і другим туром президентських виборів в Україні, коли місцева влада в Україні на рівні глав ОДА, РДА буде в очікуванні того, хто ж переможе на виборах і не буде поспішати виконувати завдання з оборони країни.

Як передає replyua.net таку думку в інтерв’ю одному зі ЗМІ висловив військовий експерт Олексій Арестович.

За його словами, враховуючи те, що у нас за головний пост країни борються відверто проросійські кандидати, керівники на місцях будуть думати, а чи потрібно, сломя голову, рвати на собі сорочку і рватися в бій проти Росії, якщо раптом переможе, умовно кажучи, «друг Росії» і тоді буде ніяково.

Арестович зазначив, що 31 березня і початок квітня – це ще зимовий час. Щоб там не говорили, що танки бруду не бояться, насправді ще бояться, тому наступ в переважній більшості випадків завжди йде по дорогах. Якщо взяти причорноморський ландшафт, то там взагалі можна пересуватися на техніці тільки по дорогах. Щоб відвернути увагу від того, що Росія планує військову операцію на квітень, проводяться такі провокації, які ми спостерігаємо на Азові.