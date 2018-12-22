Росія втратила Русал Дерипаски – але сам він нічого не втратив

Російські економічні експерти захлинаючись пишуть:

«Олег Дерипаска домігся майже неможливого: США відмовилися від накладення санкцій на його ключові активи, En+, «Русал» і «Євросибенерго». Для цього, правда, бізнесмену довелося не тільки продати крупні пакети акцій, але і віддати майже повний контроль над ними громадянам США і Великобританії…»

Яка краса: «домігся неможливого»! Це приблизно як сказати: «Економіка негативно зростає швидкими темпами!»

Фактично ж це означає здачу алюмінієвої промисловості на користь двох держав – США та Англії.

Зрозуміло, що така угода не могла статися без згоди нікого негласного ради олігархів і кремлівської адміністрації…

Загальна ж суть всієї операції ось у чому. В наші часи володіння акціями мало значить без контролю над управлінням. Раніше теж так було – керуючий панським маєтком міг зробити його процвітаючим чи розорити, але зараз все набагато простіше. Контроль над підприємством дає більше грошей, ніж дивіденди власнику. Дивіденди нині не головне, навіть власники, які реально контролюють підприємства і фірми, все одно більшу частину прибутку одержують через посередницькі фірми. Нині Русал буде збагачувати американців і англійців, включених в Раді директорів.

У світі існували дві великі алюмінієві індустрії – РФ і КНР. Віддавши свій алюміній, Росія допомогла США отримати відносну незалежність від китайського. Трамп може бути задоволений.

Тому США і зняли санкції з Русалу. Вони ж не зійшли з розуму – залишати під санкціями власні тепер підприємства, де мають, спасибі Дерипасці, контрольний пакет! Зате Росія на такий «скасування санкцій» втратила алюмінієву галузь.

Так що Дерипаска – це той же Ходорковський, тільки в профіль: той намагався здати американцям російську нафтову галузь, а цей здав алюмінієву галузь, нібито примусово. А може, і з урахуванням досвіду Ходорковського. Але велика різниця для нас?

Що буде далі? Зайві заводи корпорації, «не вписалися в ринок» будуть, природно ліквідовані, щоб очі не муляли…

Вчіться, убогі! Дерипаска витягнув з РФ по максимуму на підтримку алюмінієвої галузі в епоху санкцій, щоб не розоритися. А потім здав всю галузь «партнеру Трампу».

Слідом напевно рвоне на ПМЖ до «новим партнерам», тільки формальності тут владнає. Думаю, «долю малу» на звичну життя і на яхту йому залишать так чи інакше. А нашим яхтсменам яка різниця, з кого її мати – і РФ або з США?