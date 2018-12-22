США можуть запровадити нові санкції проти Росії

Спецслужби представили новий звіт для вивчення в Мін’юст і Міністерство внутрішньої безпеки.

Іноземцям не вдалося втрутитися у процес підрахунку голосів американських виборців на проміжних виборах в Конгрес, однак при цьому кілька країн все-таки проводили напередодні виборів кібероперації проти США, повідомляє «Голос Америки».

Ці держави – мова йде, зокрема, про Росії, Китаї та Ірані – намагалися вплинути на думку виборців і дезінформували американських користувачів в популярних соцмережах. Про це йдеться у звіті, представленому 21 грудня американським розвідувальним співтовариством.

За словами директора Національної розвідки Дена Коутса, спецслужби відзначили активізацію подібних кампаній за кілька тижнів до дня голосування, 6 листопада.

«Росія та інші іноземні держави, включаючи Китай і Іран, проводили операції з надання впливу (виборців) та інформаційні кампанії, розраховані на американську аудиторію, мета яких полягала в просуванні своїх стратегічних інтересів», – заявив Ден Коутс.

У відомств є 45 днів на розгляд документа. Якщо у міністерствах погодяться з висновками розвідки, проти Росії, Ірану і Китаю можуть запровадити нові санкції.

Серед можливих заходів покарання – блокування доступу до майна і коштів в американської юрисдикції, заборона на використання фінансової системи США і на інвестування в американські компанії. Вашингтон може заборонити в’їзд у країну організаторам та виконавцям цих акцій.

Крім того, згідно з указом президента, Держдепартамент і Міністерство фінансів самостійно можуть вводити додаткові санкції у разі необхідності.

На думку деяких політиків, новий звіт розвідувального співтовариства підтверджує: загроза іноземного впливу на американське суспільства зростає, діяти потрібно вже зараз.

«Росіяни нікуди не йшли після виборів 2016 року», заявив сенатор Марк Уорнер, віце-голова сенатського Комітету з розвідки. За його словами, немає нічого дивного в тому, що Китай і Іран теж намагалися маніпулювати думкою американських виборців. Останнім часом ситуація в цьому напрямку тільки погіршується, говорить Уорнер.