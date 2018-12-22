Греція та Туреччина обмінялися погрозами

Греція звинуватила Анкару у ряді випадків порушень повітряного простору цьому тижні.

Туреччина не потерпить “провокацій” в Егейському та Середземному морях та на Кіпрі.

Про це заявив турецький міністр оборони Хулуси Акар в суботу.

“Всі повинні знати, що провокації в Егейському, Середземному морі і на Кіпрі не будуть мати жодного ефекту”, – сказав Акар. “Чи ціна буде важкою”, – додав він.

У середу начальник Генштабу національної оборони Греції Евангелос Апостолакіс попередив, що Греція “зрівняє з землею” будь грецький острівець у разі, якщо турецькі війська висадяться там.

Афіни вважають, що підвищена активність Туреччини пояснюється коментарями представника Держдепартаменту США Уеса Мітчелла, який назвав Грецію “фантастичним союзником” і заявив, що Кіпр має право на розробку власних природних ресурсів, проти чого виступає Анкара.