Вова, спасибі за курс рубля: Чекаємо 70, готуємося до 80 за долар

Кінець року для російського рубля складається не дуже оптимістично. Офіційний курс євро на вихідні та понеділок, 24 грудня, виріс на рубль до 77,97 рубля, долара підскочив на 63,75 копійки — до 68 рублів. Вартість бівалютної корзини (0,55 долара і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами зросла порівняно з показником на п’ятницю на 81,59 копійки, склавши 72,49 рубля.

Як кажуть експерти, причин для падіння багато. Це і зниження ціни на нафту (21 грудня барель Brent опустилася вже до 54,30 дол.), і підвищення базової резервної ставки Федеральної резервної системи США на 0,25 пункту, і прийдешнє повернення Центробанку на відкритий ринок з закупівлями валюти для Мінфіну, і можливі санкції проти російських банків в новому році.

У той же час, причин для зміцнення російської національної валюти практично немає. Єдине, що може хоч якось підтримати російську валюту — зростання цін на нафту, але поки не ясно, чи вдасться «чорного золота» переламати негативний тренд. Поки що навіть угода ОПЕК+ про скорочення видобутку не приносить свої плоди, а зростання видобутку в США дозволяє наситити ринок.

Більшість аналітиків сходяться на тому, що нинішній курс рубля — це ще не так погано, але, швидше за все, потрібно чекати зниження до 70. Якщо ж негативні фактори зійдуться і призведуть до ідеального шторму для рубля, він цілком може обрушитися і до 80 за долар у 2019 році.

— Російський рубль знову увійшов у зону турбулентності, — констатує головний аналітик «Телетрейд Груп» Олег Богданов. — Котирування долара піднялися вище 68 рублів. Якщо рубль не втримається в цьому районі, то дуже швидко американська валюта дійде до 70. Основні причини — це нестабільність на глобальних ринках, падіння цін на нафту. А після підвищення ставки ФРС у інвесторів посилилися побоювання з приводу можливої рецесії в світовій економіці, з-за чого вони йдуть ринків, що розвиваються, до яких відноситься і Росія. Єдина надія зараз для рубля — це наступний податковий період, який традиційно підтримує нашу валюту.

Схожий прогноз у керівника аналітичного відділу Grand Capital Сергія Козловського.

— На тлі зростання ставок ФРС США і перспектив продовження посилення антиросійських санкцій рубль і в цілому російський фондовий ринок залишаться під тиском. Не здатна підтримати рубль навіть нафту, незважаючи на той факт, що російська валюта залишається сировинною. Більш того, в кінці року традиційно зростає попит на іноземну валюту, що не може бути нівельовано навіть податковим періодом, протягом якого експортери скуповують рублі на відкритому ринку.

Ми орієнтуємося на продовження зростання долара США і євро проти рубля наприкінці поточного та на початку наступного року. Цільовим рівнем по долару США є відмітка 70 рублів, євро зросте до 79-79,50 рублів.

Детальніше про те, що буде з рублем в новому році, розповів «СП» аналітик групи компаній «Фінам» Олексій Коренев.

— На рубль традиційно сильно впливають ціни на нафту. За рахунок експорту енергоносіїв ми отримуємо значну частину валютної виручки, і чим вище ціни на нафту, тим вище, начебто, має бути рубль. Але він росте не пропорційно, і це пов’язано з другим фактором, який зараз виходить на перше місце. Це повернення Центробанку на валютний ринок з покупками для Мінфіну в рамках бюджетного правила.

Навесні і влітку ці операції були на рівні 14-20 мільярдів доларів в день, а це досить багато. Закупівлі припинили в середині вересня з-за підвищеної волатильності, так як вони не давали рублю зростати навіть при зростаючому нафти. Зате коли нафта падає, як зараз, рубль знижується майже пропорційно.

Вже відомо, що з 15 січня Центробанк знову повернеться на ринок. Враховуючи, що зараз ціни на нафту істотно впали, то і обсяги закупівель будуть не такими великими. Закуповується тільки та частина валюти, яка перевищує ціну осічки в 40 доларів за барель. Але якщо влітку нафта коштувала під 80 доларів, то тепер — 55. Так що масштаби операцій будуть менше, як і тиск на рубль, але ринки все одно їх побоюються.

Третій фактор, який тисне на рубль, це ризик уповільнення світової економіки і початку нової світової кризи. Чутки такі ходять вже досить давно, і вони підтверджуються цілим рядом фактором. В тому числі і таким вірним індикатором, як інверсія кривої прибутковості американських облігацій.

«СП»: — Що це за індикатор?

— За останні 70 років у США було дев’ять криз, і всі вони починалися з того, що спочатку відбувалася інверсія кривої прибутковості, після чого з інтервалом від 6 до 24 місяців траплявся криза. До цих пір цей індикатор не підводив. Так от, зараз крива прибутковості дійсно помінялася місцями, тобто короткі облігації стали прибутковіше, ніж довгі. Це індикатор того, що протягом півтора років може вибухнути світова фінансово-економічна криза. Природно, це тисне на гривню, бо у всі кризи економіки, що розвиваються, страждають сильніше, ніж розвинені, і нам доведеться важко.

Крім того, Федеральна резервна система США постійно підвищує ключову ставку, що неминуче призводить до того, що будь-які фінансові інструменти, номіновані в доларах, стають більш привабливими, ніж інструменти, номіновані у валютах країн, що розвиваються. Гроші перетікають з ризикованих ринків на американські, що також тисне на курс рубля. Поки цей фактор не піде, тиск буде зберігатися.

Є також чинники ризику введення нових санкцій або, навпаки, ослаблення вже діючих, що теж може вплинути на рубль. Якщо будуть введені жорсткі санкції, тиск на рубль буде великим. Частина російських банків може виявитися відключеній від розрахунків у доларах. У нас вже два банки стоять в ризик-листі на відключення від платіжної системи Visa і MasterCard — це Промсвязьбанк і ВТБ. Для фінансової системи країни це не дуже добре і це також тисне на рубль.

«СП»: — Так які ж варіанти розвитку подій?

— Можна виділити три можливі сценарії. Негативний: проти нас запустили жорсткі санкції, 6-8 провідним банкам заборонили працювати з доларом, кілька банків відключили від MasterCard та Visa, нафта продовжила знижуватися. У цьому випадку курс рубля впаде, наскільки сильно буде залежати від нафти. Але ми оцінюємо ймовірність такого сценарію в 10-15%.

Але малоймовірний і самий позитивний сценарій: санкції знімають, нафта рветься вгору, в країну починають повертатися іноземні інвестори, ВВП зростає і так далі. У цьому випадку курс рубля зміцниться вище 55 за долар.

Самий реалістичний сценарій: все залишається приблизно так, як зараз. Ймовірність такого розвитку події — 75-80%. В цьому випадку ціни на нафту залишаються на достатньому низькому рівні або несуттєво піднімаються, важкі санкції проти Росії не водять, але й ті, що є, не скасовують, інвестиції не приходять, зростання ВВП залишається на рівні не більш як 1,5%, зберігається рівень інфляції в районі 4%. Рубль залишиться приблизно на тих же рівнях, що і зараз з невеликими змінами, які будуть викликані діями ЦБ на ринку і коливаннями нафти.

Президент «Союзу підприємців і орендарів Росії», кандидат економічних наук Андрій Бунич вважає, що якщо негативні фактори зійдуться воєдино, рубль може опуститися і нижче межі у 80 за долар.

— Ціни на нафту знизилися і не збираються підвищуватися. Крім того, ФРС посилює політику. Динаміка рубля в цих умовах не може бути позитивною. У кращому випадку, це можливість залишитися на тих рівнях, які є зараз. А якщо врахувати ще поновлення закупівлі валюти Центробанком з 15 січня і дозвіл не повертати валютну виручку в країну, перспективи рубля ще більш туманні.

Ще нагадаю, що в кінці року для виконання бюджету погашаються великі суми, і для того, щоб закрити всі статті, які потрібно коштів вдвічі більше місячної норми. Тому Мінфіну просто вигідно продати свою валюту за курсом, нижчим для рубля. Та й взагалі, держава і держкорпорації фактично залишилися єдиними інвесторам російської економіки, і для різних нацпроектів і виконання бюджету їм вигідний низький курс. Єдине, що їх у цьому стримує — це те, що в деяких сферах ми критично залежний від імпорту, і зовсім вже різке падіння не в їх інтересах.

Проти рубля може зіграти і стагнація на ринках, що розвиваються. Все це призведе до негативної динаміки, яка або залишиться на нинішньому рівні, або пройде ще нижче. Якщо на світовому ринку трапиться якась струс, а Мінфін і ЦБ вийдуть на ринок по повній програмі, це може привести до різкого стрибка рубля.

«СП»: — Наскільки різке?

— Це 80 рублів за долар і більше, якщо несприятливі для нас фактори, а це падіння ціни на нафту, загострення геополітичної обстановки, зайва активність Мінфіну на ринку і гра спекулянтів, зійдуться разом.