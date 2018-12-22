У ході протестів у Парижі поліція затримала 30 осіб

Десятки людей пройшли вулицями французької столиці.

У ході протестів в Парижі 22 грудня поліція затримала 30 осіб, трьох з яких залишили під вартою.

Демонстрантів на вулицях Парижа набагато менше, ніж у попередні суботи, Reuters розповіли свідки і канали BFM і CNews.

Десятки людей пройшли вулицями французької столиці, закликаючи: “Парижани, приєднуйтесь до нас!” Інші закликали до відставки президента Еммануеля Макрона.

Близько 800 людей протестували в Парижі близько 13:00 за Києвом (у порівнянні з приблизно 4000 демонстрантами в той же час в минулу суботу).

Протести у Франції 17 листопада почали водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. У суботу, 22 грудня, демонстранти продовжували блокувати рух, зокрема розв’язки і пункти в’їзду на автомагістралі.

21 грудня кількість жертв, пов’язаних з антиурядовими протестами, зросла до 10 осіб.