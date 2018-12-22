У Великобританії помер відомий політик

Педді Ешдаун народився в Нью-Делі.

Колишні лідер ліберал-демократів Педді Ешдаун помер у віці 77 років у Британії. Місяць тому у нього виявили рак сечового міхура.

Педді Ешдаун обіймав посаду лідера ліберал-демократів з 1988 по 1999 рік. Його наступник сер Вінс Кейбл сказав, що це був «надзвичайно сумний день». Він уточнив, що колишній політик помер у суботу ввечері.

У 1975 році вступив в Ліберальну партію. До цього часу він підтримував Лейбористську партію. На виборах 1983 року був обраний у Палату громад. 27 травня 2002 року Ешдаун був призначений Верховним представником з Боснії і Герцеговині.

Раніше повідомлялося, що в Берліні після важкої хвороби у віці 47 років помер боксер Маркус Байєр .