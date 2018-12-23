Держстат підрахував усіх українців

В Україні проживало 42,198 млн осіб станом на 1 листопада цього року. Такі дані наводить Держслужба статистики у щомісячному демографічному звіті.

Про це повідомляє ubr.ua. А за жовтень чисельність населення країни скоротилася на 93,9 тис. осіб. За офіційними підрахунками на кожні 100 померлих в Україні припадає лише 59 новонароджених.

За січень-жовтень в Україні народилося 286 064 осіб, а померло – 484 481. Кількість померлих перевищує кількість новонароджених в 1,7 рази. До речі, в кількісному відношенні дітей до одного року найбільше померло в Дніпропетровській області (майже 200 немовлят), а менше всього – в Сумській області (23 дитини). При цьому найбільше людей проживає в Донецькій і Дніпропетровській області. Найменше – у Кіровоградській і Чернівецькій.

До речі, в 2020 році в Україні очікується перепис населення, яка не проводилася вже 17 років. Саме нові дані, як очікують статисти, зможуть показати реальну демографічну картину. Інформація Держстату на сьогоднішній день – тільки статистичні перерахунки. За даними останнього перепису, населення України складало 48 415 500 чоловік, таким чином за 17 років українців стало більше ніж на шість мільйонів менше.