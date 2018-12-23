На шахті в Солікамську знайшли тіла восьми загиблих гірників

Рятувальники дісталися до гірників, заблокованих на руднику «Уралкалія» в Солікамську. Знайти тих, хто вижив після пожежі на шахті не вдалося, повідомили в прес-службі уряду Пермського краю, передає ТАСС.

Рятувальники знайшли тіла восьми гірників — два тіла знаходилися на першому рівні шахти, на другому і третьому рівнях були знайдені ще шестеро.

В даний час рятувальники готуються до чергового спуску в шахту. Ліквідувати пожежу поки не вдалося, є окремі осередки горіння на площі близько 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше на руднику сталося задимлення, почалася пожежа. На момент НП на шахті знаходилися 17 людей. Вісім з них вийшли на поверхню, ще дев’ять чоловік були заблоковані. Рятувальники зробили шість спроб дістатися до шахтарів, але із-за високої температури і задимлення операцію кожен раз доводилося зупиняти.

Причиною задимлення, імовірно, стали будівельні роботи. За фактом НП порушено кримінальну справу.

Влада регіону обіцяли надати допомогу родичам загиблих шахтарів. Глава Пермського краю Максим Решетніков висловив співчуття близьким гірників.