Перший грабіжник банку на острові посеред Льодовитого океану виявився росіянином

Іноземець, який пограбував банк у норвезькому місті Лонгйір на архіпелазі Шпіцберген, виявився громадянином Росії. Про це сказано на сайтегубернатора архіпелагу.

У повідомленні наголошується, що підозрюваний — 29-річний росіянин, який прибув на Шпіцберген в якості туриста. При пограбуванні відділення банку Sparebank 1 він використовував гвинтівку, яку легально орендував у місті. Чоловік викрав 70 тисяч норвезьких крон (близько 550 тисяч рублів — прим«Стрічки.ру»).

Росіянин був затриманий строком на чотири тижні. Йому інкримінується також порушення закону про зброю. Як зазначав The Guardian, пограбування банку стало першим випадком в історії Шпіцбергена.

21 грудня повідомлялося, що іноземець прийшов у відділення банку і, погрожуючи вогнепальною зброєю, вимагав гроші. Йому вдалося втекти з видобутком, однак незабаром його заарештувала поліція.

Лонгйір знаходиться на острові Західний Шпіцберген на відстані 1050 кілометрів від Північного полюса. Там живуть близько двох тисяч чоловік, причому більшість з них знайомі один з одним.